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Украинка за границей показала, что можно купить в магазине за час работы (фото)
Украинка в Норвегии показала, что можно купить в супермаркете за 220 крон — сумму, которую она назвала средней зарплатой за час работы. На продукты пришлось потратить больше.
Украинка в Норвегии показала, сколько продуктов можно приобрести в местном супермаркете за сумму, эквивалентную средней почасовой зарплате. Для эксперимента она взяла 220 норвежских крон (приблизительно 1 082 грн) и отправилась в магазин одной из местных сетей.
Видео с закупками блогер BELOCHKINA опубликовала в TikTok.
Она решила проверить, какой продуктовый набор можно собрать за час работы в Норвегии, и продемонстрировала стоимость каждого товара.
«220 крон — это средняя часовая зарплата в Норвегии. Я хочу показать, что можно купить эти деньги в магазине. Поехали!» — объяснила автор видео.
Сколько стоят продукты в Норвегии
Во время похода в супермаркет блоггер последовательно показывала товары и называла их цены. В корзину попали семь наименований:
черника — 39,90 кроны;
яйца (12 штук) — 59,90 кроны;
кефир — 31,40 кроны;
сыр Jarlsberg слайсами — 29,90 кроны;
бекон — 25 крон;
молочный шоколад — 29,90 кроны;
оливки в банке — 13,80 кроны.
Общая стоимость покупок составила 229,80 кроны. Это на 9,80 кроны больше суммы, которую блогер взяла за ориентир для эксперимента — 220 крон.
Так что даже без большой продуктовой корзины ей не удалось уложиться в определенную сумму. В то же время закупки охватили разные категории товаров — от яиц и молочных продуктов до ягод, бекона и сладостей.
В конце видео украинка предложила зрителям сравнить норвежские цены с украинскими и спросила, какие продукты можно приобрести в супермаркете за один час работы.
Напомним, цены на Украине и доллар готовят сюрприз. Экономисты ошеломили, чего ожидать в ноябре 2026 года. Поэтому украинская экономика входит в ноябрь под знаком адаптации к сложным предзимним условиям.