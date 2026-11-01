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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Украинка за границей показала, что можно купить в магазине за час работы (фото)

Украинка в Норвегии показала, что можно купить в супермаркете за 220 крон — сумму, которую она назвала средней зарплатой за час работы. На продукты пришлось потратить больше.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Украинка за границей показала, что можно купить в магазине за час работы (фото)

Продукты / © Unsplash

Украинка в Норвегии показала, сколько продуктов можно приобрести в местном супермаркете за сумму, эквивалентную средней почасовой зарплате. Для эксперимента она взяла 220 норвежских крон (приблизительно 1 082 грн) и отправилась в магазин одной из местных сетей.

Видео с закупками блогер BELOCHKINA опубликовала в TikTok.

Она решила проверить, какой продуктовый набор можно собрать за час работы в Норвегии, и продемонстрировала стоимость каждого товара.

«220 крон — это средняя часовая зарплата в Норвегии. Я хочу показать, что можно купить эти деньги в магазине. Поехали!» — объяснила автор видео.

Для эксперимента она взяла 220 норвежских крон и отправилась в магазин Фото скрин видео BELOCHKINA в TikTok

Для эксперимента она взяла 220 норвежских крон и отправилась в магазин Фото скрин видео BELOCHKINA в TikTok

Сколько стоят продукты в Норвегии

Во время похода в супермаркет блоггер последовательно показывала товары и называла их цены. В корзину попали семь наименований:

  • черника — 39,90 кроны;

  • яйца (12 штук) — 59,90 кроны;

  • кефир — 31,40 кроны;

  • сыр Jarlsberg слайсами — 29,90 кроны;

  • бекон — 25 крон;

  • молочный шоколад — 29,90 кроны;

  • оливки в банке — 13,80 кроны.

Общая стоимость покупок составила 229,80 кроны. Это на 9,80 кроны больше суммы, которую блогер взяла за ориентир для эксперимента — 220 крон.

Так что даже без большой продуктовой корзины ей не удалось уложиться в определенную сумму. В то же время закупки охватили разные категории товаров — от яиц и молочных продуктов до ягод, бекона и сладостей.

В конце видео украинка предложила зрителям сравнить норвежские цены с украинскими и спросила, какие продукты можно приобрести в супермаркете за один час работы.

Напомним, цены на Украине и доллар готовят сюрприз. Экономисты ошеломили, чего ожидать в ноябре 2026 года. Поэтому украинская экономика входит в ноябрь под знаком адаптации к сложным предзимним условиям.

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