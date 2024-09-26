Украинские фамилии, имеющие американское происхождение: проверьте по списку свою

Украинские родовые имена считаются самыми разнообразными в мире и несут в себе много неразгаданных тайн нашей страны.
Есть список родовых имен, имеющих американское происхождение. Языковед Юлиан Редько в своей работе "Сучасні українські прізвища" предоставил полный перечень таких фамилий, их в Украине насчитывается всего пять. Рассказываем, ссылаясь на материал 24tv.ua, какие украинские родовые имена имеют американское происхождение.
Какие украинские фамилии американского происхождения
- Боцман. Родовое имя происходит от английского слова "boatman" и переводится как "лодочник". На сегодняшний день в Украине проживает 826 носителей фамилии Боцман, чаще всего родовое имя встречается в Киеве, Харькове и Мариуполе.
- Бриг. Фамилия происходит от слова "brig" — "двухмачтовый корабль". В Украине проживает всего 7 носителей этой фамилии, чаще всего она встречается в Киевской области.
- Джек. Это родовое имя произошло от американского имени Джек. Количество носителей этой фамилии – 31. Больше людей с таким родовым именем проживает во Львове и Ивано-Франковске.
- Смит. Такая фамилия считается самой популярной в США, переводится как "кузнец". В Украине с таким родовым именем проживает 62 человека, большинство из которых проживает в Киевской и Николаевской областях.
- Джонсон означает "сын Джона", фамилия распространенная во всех англоязычных странах. В Украине насчитывается только 16 носителей этого родового имени, проживающих в Киеве и Запорожье.
Какие еще украинские фамилии иностранного происхождения
В Украине насчитывается более 130 национальностей, поэтому неудивительно, что среди украинских фамилий встречаются те, которые происходят от иностранных имен. Например, следующие:
- Андросюк.
- Базиль (Базель).
- Балаж (Балаш).
- Бенедикт (Беня, Бенедё)
- Вильченко от имени Вильгельм.
- Войтиченко от имени Войцех.
- Евженко от имени Ивжен, Евжен.
- Кизименко от имени Казимир.
- Мухтаренко от имени Мухтар.
- Николаенко от имени Никола.
- Райченко от имени Раймонд.
- Сандуленко от имени Санду.
- Фроленко от имени Фрол.
- Кубченко от имени Якуб.
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