Украинские фамилии, имеющие американское происхождение: проверьте по списку свою

Украинские родовые имена считаются самыми разнообразными в мире и несут в себе много неразгаданных тайн нашей страны.

Есть список родовых имен, имеющих американское происхождение. Языковед Юлиан Редько в своей работе "Сучасні українські прізвища" предоставил полный перечень таких фамилий, их в Украине насчитывается всего пять. Рассказываем, ссылаясь на материал 24tv.ua, какие украинские родовые имена имеют американское происхождение.

Какие украинские фамилии американского происхождения

Боцман. Родовое имя происходит от английского слова "boatman" и переводится как "лодочник". На сегодняшний день в Украине проживает 826 носителей фамилии Боцман, чаще всего родовое имя встречается в Киеве, Харькове и Мариуполе.

Родовое имя происходит от английского слова "boatman" и переводится как "лодочник". На сегодняшний день в Украине проживает 826 носителей фамилии Боцман, чаще всего родовое имя встречается в Киеве, Харькове и Мариуполе. Бриг. Фамилия происходит от слова "brig" — "двухмачтовый корабль". В Украине проживает всего 7 носителей этой фамилии, чаще всего она встречается в Киевской области.

Фамилия происходит от слова "brig" — "двухмачтовый корабль". В Украине проживает всего 7 носителей этой фамилии, чаще всего она встречается в Киевской области. Джек. Это родовое имя произошло от американского имени Джек. Количество носителей этой фамилии – 31. Больше людей с таким родовым именем проживает во Львове и Ивано-Франковске.

Это родовое имя произошло от американского имени Джек. Количество носителей этой фамилии – 31. Больше людей с таким родовым именем проживает во Львове и Ивано-Франковске. Смит. Такая фамилия считается самой популярной в США, переводится как "кузнец". В Украине с таким родовым именем проживает 62 человека, большинство из которых проживает в Киевской и Николаевской областях.

Такая фамилия считается самой популярной в США, переводится как "кузнец". В Украине с таким родовым именем проживает 62 человека, большинство из которых проживает в Киевской и Николаевской областях. Джонсон означает "сын Джона", фамилия распространенная во всех англоязычных странах. В Украине насчитывается только 16 носителей этого родового имени, проживающих в Киеве и Запорожье.

Какие еще украинские фамилии иностранного происхождения

В Украине насчитывается более 130 национальностей, поэтому неудивительно, что среди украинских фамилий встречаются те, которые происходят от иностранных имен. Например, следующие:

Андросюк.

Базиль (Базель).

Балаж (Балаш).

Бенедикт (Беня, Бенедё)

Вильченко от имени Вильгельм.

Войтиченко от имени Войцех.

Евженко от имени Ивжен, Евжен.

Кизименко от имени Казимир.

Мухтаренко от имени Мухтар.

Николаенко от имени Никола.

Райченко от имени Раймонд.

Сандуленко от имени Санду.

Фроленко от имени Фрол.

Кубченко от имени Якуб.

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