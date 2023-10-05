Украинские фамилии: какие имеют "церковный след", владельцы каких имели проблемы с законом

Как чаще всего образовывались украинские фамилии

Украинские фамилии могут быть одними из старейших в Европе. Даже в 17 веке далеко не все украинцы имели фамилии, и это было достаточно распространенной практикой. Французские простолюдины получили фамилии еще позже, только в начале 19 века благодаря указу императора Наполеона Первого. А единственным народом Европы, у которого нет постоянных фамилий, являются исландцы. У них имя отца автоматически становится фамилией для ребенка, поэтому мужчины имеют такие фамилии как, например, Петерсен (сын Петера), женщины – Петердоттир (дочь Петера).

Как и в большинстве европейских стран, украинские фамилии сформированы на основе имени отца, очень редко от имени матери. Примером являются такие распространенные в Украине фамилии Петренко, Романенко, Иваненко и т.д. В Западной Украине патронимические фамилии формировались посредством суффикса "ив", в результате чего образовались такие фамилии как, например, Иванив, Ильив, Максимив.

В некоторых случаях украинские фамилии формируются от имени родителей, деда или бабы с помощью таких суффиксов как "-чук", "-щук", "-ук", "-юк", как, например, Романчук, Иванчук, Петрук, Гаврилюк, Юрчук, Маланчук, Ульянчук.

Широкий круг украинских фамилий сформирован по профессиональному признаку, как Коваль, Мельник, Столяр, многие фамилии произошли от названий животных, птиц и рыб — Заяц, Тур, Криль, от названия местности — Полевой, Лесной, Горовой.

Какие фамилии имеют "церковный след" или указывали на проблемы его носителя с законом

Церковь оставила след в формировании украинских фамилий. Вспомним такие распространенные фамилии как:

Дяк, Дяченко, Певец, Пономарь, Пономаренко. И их искажения такие фамилии как Дьяченко, Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

А эти фамилии, указываемые на духовное звание, предоставлялись церковными иерархами после окончания семинарий и Могилянской Академии в 18—19 веках:

Вознесенский,

Никольский,

Рождественский,

Поводьякопосухоходященский,

Спасокукоцкий,

Спасский.

Еще одна группа фамилий, как утверждают специалисты, давались в 18 веке тем, кто имел проблемы с законом или просто бродил по миру. Это такие фамилии, как, например, Левенец, Дейнека, Гайдамака, Сердюк и т.д.

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