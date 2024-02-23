Украинские фамилии, которые означают, что вы принадлежите к роду литовских князей: проверьте свою

Как понять, что фамилия указывает на принадлежность к литовскому дворянству.

Все украинские родовые имена имеют свое сакральное значение, таинственную историю и несут в себе невероятную силу. Фамилии давались нашим предкам по роду деятельности, месту жительства, характеру, даже чертам лица. Есть много таких, которые связаны с социальным статусом и родовой принадлежностью к определенному слою населения. Рассказываем, какие фамилии указывают на то, что носитель может принадлежать к литовскому дворянству.

Какие фамилии указывают на то, что вы принадлежите к литовскому дворянству

Профессор, доктор географических наук и академик НАН высшего образования Масляк Петр Алексеевич исследовал родовые имена своих студентов. И определил, что среди них есть такие фамилии, которые указывают на принадлежность к литовским князьям.

Список украинских княжеских фамилий:

Острожский;

Сапиго;

Сангушко;

Хоткевич;

Чернецкий;

Вишневецкий;

Выговский;

Черторыйский;

Нимерович;

Заславский;

Косаковский;

Ружинский;

Любомирский;

Корецкой;

Лукомский.

На литовское происхождение указывают родовые имена, имеющие окончание -йло (-айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло). Наверняка, они производны от фамилий литовской аристократии с окончаниями -ala, -aila, -ela, -ila, -yla. Например, Нечитайло, Мазайло, Жмайло.

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