Украинские фамилии, которым тысячи лет: проверьте свою

За каждой фамилией есть какая-то невероятная история. Украинские фамилии не стали исключением и наверное имеют свои тайны. К тому же есть такие украинские фамилии, которым уже более тысячи лет. О них рассказывает на своем YouTube-канале профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич.

Какие украинские фамилии существуют более тысячи лет

На примере своей фамилии профессор дал объяснение времени ее существования.

«Еще с восьмого века на украинских землях жили племена антов, здесь проводил джихад сын саудовского халифа Маслямак. Его мать была наложницей из рода египетских фараонов. Моя фамилия Масляк. А еще есть Маслак, Маслюк, Маслик, Маслук, Маслек, Маслик и т.д. Сначала идет часть «Масл», а дальше меняется только одна гласная», – объясняет профессор.

Петр Алексеевич отметил, ссылаясь на профессора Константина Тищенко, который знает более 55 языков, а это больше всего в мире, что эти фамилии тянутся еще с конца первого тысячелетия. К тому же, как отмечает доктор наук, Масламак имел большой гарем, поэтому оставил значительное потомство.

«У меня студенты с фамилиями Паталах, Паталаха, профессор говорит, что на арабском языке это «Фахталах». Эти студенты из Винницкой и Хмельницкой области. «Фахт» – это победа на арабском языке, Аллах – Бог. Понятно, что это значит», – объяснил профессор.

Масляк добавил, что украинские фамилии с окончанием «ахно» или «но»: Дахно, Махно, Тахно, Сахно можно также отнести к списку древних фамилий.

«Можно брать частичку «ахно» и к ней добавлять любые согласные без исключения. Ни у одного из народов мира ничего подобного нет», — отмечает профессор.

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