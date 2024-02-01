Украинские фамилии, возникшие от названий птиц: проверь свое

Фамилии появлялись в разные периоды истории народа, были связаны с его культурой, бытом, историей.

В начале каждое прозвище и фамилия было чем-то обусловлено и что-то означало, всегда существовало какое-то основание для того, чтобы человеку дать название, которое должно отличать его от других.

Как отмечает исследователь и языковед М.Худаш, наиболее употребительными и распространенными средствами дополнительной идентификации личности были наименования отчества, затем - по месту жительства или происхождения, по профессии или занятиям и, конечно, различные индивидуальные "уличные" прозвища.

Прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще при Киевской Руси, среди них, например, Голубь, Зозуля, Курка, Соловей. Фамилии популяризировало и трансформировало народное творчество. Обычные прозвища, например Сокол, Кулик, могли видоизменять для большей поэтичности в Соколенко, Куличенко. Бурчащего человека могли прозвать в народе Гусаком, а его сын уже был Гусаченко.

Фамилии и их производные, возникшие от названий птиц:

Голубь (Голубка, Голубенко, Голубой),

Гусь (Гусаченко, Гусачук),

Индык (Индиченко, Индычук),

Кочур,

Когут (Когутенко, Когутюк),

Курка (Курченко, Курчук),

Петух (Пивенко, Пивнюк),

Балабан,

Беркут (Беркутенко),

Бусько (Бусенко, Бусюк),

Ворона (Вороненко, Воронько, Воронец, Воронюк),

Гава (Гавенко, Гавук, Гавчук),

Галка (Галченко, Галчук, Галич, Галиченко, Галичук),

Гоголь (Гоголенко, Гоголюк),

Горлык (Горличенко, Горличук),

Горобец (Горобенко, Горобченко; Оробец, Воробей, Воробей, Воробец, Воробченко, Воробчук; Швороб, Шворобук),

Грач (Граченко, Грачук),

Деркач (Деркаченко, Деркачук),

Дрозд (Дрозденко, Дроздович, Дроздовский, Дроздов, Дроздюк),

Журавель (Журавленко, Журавлюк),

Зозуля (Зозуленко, Зозулюк, Зозуляк),

Кобец (Кобченко, Кобчук),

Крук (Крученко, Крученюк),

Кулик (Куличенко, Куликовский, Куличук),

Ластивка (Ластивенко, Ластивчук),

Лебидь (Лебеденко, Лебедюк),

Лелека (Лелеченко, Лелюк),

Одуд (Удод, Удуд, Водвуд, Одуденко, Удоденко, Удуденко, Водвуденко),

Орел (Орлик, Орленко, Орлович, Орловский, Орлюк),

Перепелиця (Перепеленко, Перепелюк, Перепельченко),

Пугач (Пуга, Пугаченко, Пугачук),

Синица (Синиченко, Синичук, Синичак),

Сыч (Сыченко, Сычук),

Снигур (Снегуренко),

Сова (Совук, Совенко),

Сойко (Сойко, Сойчук, Сойчак, Сойченко),

Сокил (Соколенко, Соколик, Соколовский, Соколюк),

Соловей (Соловейченко, Соловейчук),

Сорока (Сороченко, Сорочук),

Стриж (Стриженко, Стрижак, Стрижук),

Тетеря (Тетеренко, Тетерев),

Чайка (Чайченко, Чайковский, Чайчук),

Чапля (Чапленко, Чаплинский, Чаплюк),

Чиж (Чиженко, Чижик, Чижевский, Чижук),

Черногуз (Черногузенко),

Шпак (Шпаченко, Шпачук),

Шуляк (Шуляченко, Шулячук),

Яструб (Ястребенко).

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