Украинские имена, которые очень нравятся иностранцам: звучат для них мелодично и нежно

Какие украинские имена нравятся иностранцам / © unsplash.com

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Список украинских имен, которые американцы считают очень красивыми и простыми для произношения.

Женские имена

Олеся (Леся)

Благозвучное, короткое, даже экзотическое имя, которое достаточно просто запомнить иностранцам. В них ассоциируется с нежностью и женственностью.

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Мелания

Именно так зовут нынешнюю первую леди страны, а потому имя для американцев достаточно просто. Более того, оно имеет международный флер благодаря латинскому корню. Даже для англоязычного населения это имя звучит очень элегантно.

Мирослава

Сильное и красивое имя. Хотя у американцев могут возникать трудности со звуком “р”, однако само имя им обычно очень нравится.

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Злата

Уникальное современное имя, понятное одновременно и для иностранцев. Особую привлекательность ему придает значение “золотая”, хотя американцам и нужно его объяснять.

Иванна

Оно имеет международные корни, а потому достаточно просто для произношения (Joanna). Благодаря украинскому колориту Иванна для американцев звучит очень экзотично.

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Ярина

Несложное для произношения, хотя опять же имеет звук “р”, но уникальное имя. Американцам оно очень нравится.

София

В украинском языке оно очень популярно, но это имя также распространено во всем мире, а потому легко произносится как в Украине, так и в США.

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Соломия

Благородное и напевное имя, звучащее для американцев, как музыка. Его легко произносить англоязычным.

Квитослава

Поэтическое и образное имя. Хотя в Украине оно не очень распространено, однако становится все более популярным. Может означать “славная как цветок”.

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Зоряна

Хотя имя содержит звук «”р”, который для американцев довольно сложен в произношении, оно ассоциируется со светом, чем увлекает иностранцев.

Мужчины имена

Орест

Хотя это имя довольно редко, но оно благозвучно. А еще имеет древнегреческие корни, поэтому для иностранцев не тяжело.

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Тарас

Сильное и короткое имя, которое легко запоминать и произносить. Оно не несет в себе негативных ассоциаций.

Всеволод

Княжеское имя, которое означает “обладающий всем миром”. Для американцев оно интересно, уникально, но просто в звучании.

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Богдан

Интуитивно понятное для произношения имя, легкое до запоминания. Привлекательное для американцев из-за своего значения “дан Богом”.

Остап

Для американцев оно имеет хороший ритм, поэтому англоязычным его не трудно повторить. Короткое, без проблем запоминающееся.

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Даниил

Имеет международный аналог (Daniel), но звучит уникально благодаря украинскому колориту. Украинская версия отличается более мягким звучанием.

Лука

Имя латинского происхождения, которое в Украине из года в год становится очень популярным. Звучит легко, а благодаря тому, что короткое, без проблем запоминается американцами.

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Мстислав

Еще одно княжеское имя, несущее в себе мощную энергетику. Американцам оно нравится из-за уникальности и украинского колорита.