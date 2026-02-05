Украинские ученые определили наиболее устойчивые к заморозкам сорта яблонь: вот что нужно сажать

Сорта яблонь

Весенние заморозки традиционно считаются одной из самых больших угроз для украинских садов, поэтому выяснение, какие сорта яблонь выдержат большие морозы, беспокоят многих украинских садоводов.

Анализ полевых наблюдений 2025 помог ученым точно определить, какие сорта яблонь лучше справляются с холодом, а какие уязвимы к нему.

Какие сорта яблонь больше всего страдают от заморозков

Исследования подтвердили, что далеко не каждая популярная яблоня способна выдержать весенние температурные качели. Самыми чувствительными к холодам оказались такие популярные сорта, как

Айдаред,

Аскольда,

Глостер,

Деличия,

Дмиана,

Моде и Радогость.

Ученые зафиксировали у этих деревьев серьезные повреждения, которые повлияли на результат сезона. А именно, повреждение цвета, мороз уничтожил от 9% до 13% цветков, что автоматически снизило количество потенциальных плодов.

Более половины урожая выросло деформированным. На кожуре появились шершавые участки (опробкивание), что портит вид яблок.

Из-за переохлаждения сердцевина плодов развивалась неправильно — в яблоках появились пустые места, где должны быть семена.

Это означает, что выращивание этих сортов в регионах, где часто бывают холодные весны, рискованно и может привести к значительным убыткам.

Наиболее выносливые сорта: советы для выбора саженцев

Наилучшую адаптацию к сложным погодным условиям обнаружила группа сортов, которые смогли дать богатый урожай, несмотря на резкое похолодание. В список самых надежных яблонь вошли:

Антоновка обычная,

Голден Делишес,

Скифское золото,

Слава победителям,

Соломия,

Тодес и Чемпион.

Эти сорта продемонстрировали удивительную стойкость по нескольким показателям.

Деревья не сбросили завязь и сформировали полноценный объем плодов.

Даже после температурного стресса яблоки выросли крупными, имели правильную форму и яркую, характерную для сорта окраску.

По выводам исследователей, именно эти варианты идеальны для садоводства в тех областях, где весенние заморозки встречаются часто.

Выбор этих сортов поможет садоводам минимизировать риски и получать стабильный результат каждый год независимо от капризов природы.

Важным открытием стало то, что яблони в естественных условиях демонстрируют значительно более высокий уровень выживания, чем во время лабораторных экспериментов с искусственной заморозкой. В течение всего сезона после весеннего стресса деревья обнаружили высокую способность к восстановлению. Это подтверждает, что природная среда и адаптивные механизмы растений позволяют им эффективно преодолевать последствия непогоды при правильном выборе сорта.