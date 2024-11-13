Украинским водителям напомнили, что они могут получить штраф за неправильное стекло: кого это касается

Большинство водителей пытаются соблюдать правильное поведение на дороге, забывая, что можно получить штраф за состояние собственного транспортного средства.

И серьезной неожиданностью для таких украинцев может стать тот факт, что полиция выпишет им штраф за неправильное стекло автомобиля. В ПДД четко прописано, что лобовое стекло должно обладать светопропускным свойством не менее 75%, а остальные — 70%. А зеркальная тонировка в принципе запрещена в Украине.

За первое нарушение этих требований можно получить штраф в размере 340 гривен, а вот повторное нарушение влечет лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев или арест на 10 суток.

Юристы обращают внимание водителей на то, что для привлечения к ответственности полиция обязательно должна зафиксировать сам факт нарушения, используя специальный прибор тауметр, измеряющий светопропускание.

Если соответствующие меры отсутствуют, то штраф выписывать полиция права не имеет. В этом случае вы сможете успешно обжаловать в суде любые попытки привлечь вас к ответственности.

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