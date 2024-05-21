Украинским водителям рассказали, в чем ни в коем случае нельзя хранить горючее

Бензин и дизельное топливо не рекомендуют хранить в пластиковой таре и контейнерах, которые для этого не предназначены. Они могут растворяться с течением времени под влиянием химических веществ.

Также эксперты утверждают, что бензин нельзя хранить в помещениях, где существует возможность искры или открыт огонь. Рекомендуется оставлять топливо в специально предназначенных для этого металлических контейнерах или канистрах, которые отвечают всем требованиям безопасности.

Избегайте хранения бензина под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла. Лучше всего подходят для этого сухие, темные, прохладные и хорошо проветриваемые помещения.

Дизельное топливо и бензин запрещено оставлять в морозильных камерах или холодильниках, так как они могут взорваться в процессе хранения. Очень важно всегда соблюдать все инструкции производителя.

Что касается того, сколько времени может храниться бензин в канистре, то здесь эксперты утверждают, что даже горючее имеет свой срок годности. Хотя не все водители об этом задумываются.

ДСТУ предусматривает, что любая марка бензина пригодна в течение одного года с момента изготовления. Причина – наличие присадок, которые добавляются в горючее.

Также срок хранения бензина напрямую зависит от условий его хранения. Если емкость плотно закрыта и в помещении поддерживается оптимальная температура (+15-20 градусов), тогда он может оставаться пригодным к использованию в течение года. В бензобаке бензин хранится не больше полугода. После того как его цвет сменился темным, использование противопоказано.

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