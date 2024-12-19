Украинский "Нострадамус" предвидел важные события 2025 года: что произойдет

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ясновидец Андрей Дуйко, которого называют "украинским Нострадамусом", предвидел, что в 2025 году свое наказание получат подлые люди. Также в России начнется начало падения режима Путина.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Следующий год накажет всех тех, кто не имел уважения. Тот, кто жил пренебрежением, ненавистью и ложью. Мы станем свидетелями ряда событий. Здесь пострадает и руководство нашей страны, и руководство России. В частности, лидер этого государства. До конца года на территории России произойдут ужасные события. Все понимают, что падение РФ неизбежно, сама Россия держится на вымышленных идеях и лозунгах. Мы увидим безумные конфликты в России. И это будет началом четырехлетнего падения режима Путина", — сказал он.

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