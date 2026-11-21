Нужно ли платить за распределение газа, если вы им не пользуетесь / © pexels.com

Реклама

Такая ситуация возникает, в частности, когда люди временно переехали, уехали за границу или просто не включают газовые приборы в течение длительного времени.

Почему приходится платить даже в отсутствие потребления и можно ли отказаться от таких начислений, пояснили в «Газмережах».

Реклама

Нужно ли платить за газ, если им не пользуешься

Если в квартире или доме не потребляют газ, это еще не значит, что за его распределение можно не платить. Пока жилье подключено к газораспределительной сети, а договор с оператором ГРМ остается в силе, начисления продолжаются.

Реклама

Поэтому владелец квартиры, несколько месяцев не включавший газовую плиту или котел, все равно может получать ежемесячные счета.

Не изменяет ситуацию и временное прекращение газоснабжения или опломбирования оборудования. Такие меры сами по себе не прекращают действие договора с оператором.

Объяснение просто: газораспределительная компания продолжает удерживать сеть в технической готовности, чтобы при необходимости потребитель мог получать газ.

Как рассчитывают плату за распределение газа

Сумма за доставку газа зависит от объема потребления за предыдущий газовый год. Его считают с 1 октября по 30 сентября.

Реклама

Если человек использовал мало газа или вообще не пользовался им, при расчете учитывают минимальную годовую заказанную мощность. Ее размер зависит от того, для каких потребностей в доме используют газ:

39 куб. м в год — если газ нужен только для приготовления пищи;

126 куб. м в год — если им пользуются для приготовления пищи и подогрева воды;

314 куб. м в год — если газ используют также для отопления.

Годовую сумму за распределение делят на 12 месяцев. Именно поэтому платежки поступают регулярно, даже когда счетчик долго не показывает ни одного потребления.

Как прекратить платить за доставку газа

Если собственник жилья решил совсем отказаться от газа, просто перестать им пользоваться недостаточно. Следует официально прекратить действие договора с оператором газораспределительной сети.

Для этого следует обратиться в Центр обслуживания клиентов своего филиала «Газмережі» и подать заявление о расторжении договора.

Реклама

Обычно процедура предусматривает несколько шагов:

Обратиться к оператору ГРМ и уточнить условия прекращения договора. Подать заявление о расторжении договора распределения природного газа. Согласовать дату и технические условия отключения от газовой сети. Провести необходимые работы по физическому отсоединению объекта. После завершения процедуры и официального прекращения договора, начисление за распределение газа должны остановиться.

Следует также учесть, что оплата за месяц расторжения договора может начисляться за весь календарный месяц.

Выгодно ли полностью отключать газ

Перед тем как отказываться от газоснабжения, следует взвесить все расходы. Если владелец планирует впоследствии вернуться в дом и снова пользоваться газовой плитой или отоплением, отключение может обойтись дороже, чем регулярная оплата за распределение.

После физического отсоединения для восстановления газоснабжения придется проходить процедуру повторного подключения и оплачивать соответствующие работы.

Поэтому тем, кто временно не проживает в квартире или доме, следует сначала посчитать возможные расходы и проконсультироваться с оператором ГРМ.

Еще один момент, о котором не следует забывать: даже при нулевом потреблении нужно своевременно передавать показания счетчика. Если цифры не изменяются, их все равно следует сообщать оператору во избежание недоразумений с начислениями.

FAQ

Нужно ли платить за доставку газа, если им не пользуешься?

Так, если дом остается подключенным к газораспределительной сети, а договор с оператором ГРМ продолжает действовать. Даже если владелец не пользуется газовой плитой или котлом, плату за распределение начисляют. Временное отсутствие жильцов или перекрытый газ не отменяют этого требования.

Как не платить за распределение газа, если оно больше не нужно?

Следует обратиться в региональный филиал «Газмережі», написать заявление о расторжении договора и согласовать физическое отключение помещения от сети. Когда необходимые процедуры завершены, а договор официально прекращен, начисления за распределение газа останавливаются.

Новости партнеров

Новости партнеров