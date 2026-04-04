Украинцев ожидает сильная магнитная буря: как себя уберечь
Повышение скорости солнечного ветра увеличивает геомагнитную активность.
В субботу, 4 апреля, ожидается мощная магнитная буря. Солнечная активность повысилась к К-индексу 5,7 — красный уровень возмущения.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного воздействия корональных дыр. Вероятны активные условия с возможными последующими периодами бури G1-G2.
Прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.