Украинцев ожидает сильная магнитная буря: как себя уберечь

Повышение скорости солнечного ветра увеличивает геомагнитную активность.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря. / © ТСН.ua

В субботу, 4 апреля, ожидается мощная магнитная буря. Солнечная активность повысилась к К-индексу 5,7 — красный уровень возмущения.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного воздействия корональных дыр. Вероятны активные условия с возможными последующими периодами бури G1-G2.

Магнитная буря 4 апреля. Фото: Meteoagent.

Прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

