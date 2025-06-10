Украинцы попали в рейтинг по посещению пиратских сайтов: что "пиратили" больше всего

Онлайн-пиратство / © rnns.ru

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Онлайн-пиратство остается значительной проблемой. Даже несмотря на снижение общего трафика пиратских сайтов до 216 миллиардов посещений в 2024 году по сравнению с 229 миллиардами в 2023 году.

Об этом сообщает TorrentFreak.

Эти данные от MUSO, отслеживающие пиратство, предоставляют ценную информацию о текущих тенденциях. Особенно относительно различий между категориями контента. Помимо посещений сайтов, значительную роль в общей картине играет также поточное IPTV.

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Американский след и доминирование телевизионного пиратства

Соединенные Штаты лидируют по числу посещений пиратских сайтов. На них приходится более 12% всего пиратского трафика. Это 26,7 миллиарда посещений в 2024 году.

Далее следует Индия с 17,6 миллиардами. Россия, Индонезия и Вьетнам также входят в пятерку лидеров. Если посмотреть на количество посещений одного пользователя интернета, то Канада и Украина являются первыми.

Рейтинг посещения пиратских сайтов / © auto.dmir.ru

Телевизионные шоу наиболее популярны среди пиратов. Они составляют более 44,6% всех посещений пиратских сайтов. Издательское дело на втором месте с 30,7%. Фильмы, приложения и музыка менее популярны.

Неожиданный взлет пиратства манги

Хотя общий трафик пиратских сайтов уменьшился, издательское дело показало значительный рост. Количество посещений пиратских сайтов с книгами и журналами выросло на 4,3%, до 66,4 миллиарда.

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Большая часть этого роста (более 70%) приходится на мангу. Пиратство обычных книг остается на уровне 5%.

Рост пиратства манги является новым явлением. За последние пять лет он увеличился более чем на 100%.

Интересно, что США лидируют по спросу на пиратскую мангу. За ними следуют Индонезия и Россия. Япония, где манга появилась, занимает пятое место в данной категории. Это удивительно, ведь Япония не входит в 15 стран с самым общим пиратским трафиком.

Падение пиратства в сфере музыки и кино

В противоположность росту пиратства в издательском деле, категории музыки и фильмов испытали значительный спад. Количество посещений пиратских сайтов с фильмами снизилось на 18% в 2024 году. MUSO объясняет это «легким календарем блокбастеров», что привело к уменьшению пиков пиратства из-за меньшего количества громких релизов.

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В музыкальной категории наблюдалось еще большее падение — на 19%. Однако здесь причины более оптимистичны для правообладателей. По данным MUSO, это частично связано с «безопасными экосистемами приложений» и «широким внедрением лицензированных платформ, таких как Spotify и Apple Music».

Пиратство как индикатор рыночного спроса

MUSO подчеркивает, что пиратство не всегда вызвано недоступностью контента. Важную роль также играют легальные каналы, ценовая политика и фрагментация рынка. Компания считает, что пиратство является ценным «рыночным сигналом», указывающим на неудовлетворенный спрос: «Аудитория хочет контента, но легальные каналы слишком медленные, слишком фрагментированные или слишком дорогие», — объясняет MUSO.

Кроме анализа спроса данные о пиратстве имеют и практическое применение. Отслеживая самые популярные пиратские сайты, правообладатели могут использовать эту информацию для более эффективной блокировки доступа. Однако действительно ли блокировка остановит людей от поиска альтернатив — остается предметом дискуссии. Возможно, будущие планы США по блокированию пиратских сайтов предоставят больше информации по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в Украине заблокировали более 500 пиратских и пророссийских сайтов. Инициатива «Чистое небо» ежедневно выявляет и помогает блокировать токсичные медиасервисы, нарушающие авторские права или влияющие на сознание зрителей через дезинформацию.

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