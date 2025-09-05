ТСН в социальных сетях

Украинцы с этими фамилиями имели нелегкую судьбу: 8 родовых имен, которые символизируют страдания

Языковед назвал 8 украинских фамилий, которые свидетельствуют о нелегкой судьбе и стали символами потерь и страданий.

Ирина Лабьяк
Украинка

Украинка / © pexels.com

Некоторые украинские фамилии — это не просто родовые имена, а настоящие истории о тяжелой судьбе и страданиях предков. Языковед Юлиан Редько назвал редкие украинские фамилии, которые символизируют страдания, нищету и одиночество.

Об этом говорится в исследовании языковеда «Современные украинские фамилии».

Украинские фамилии, свидетельствующие о страданиях и потерях

  • Самотний — сейчас эта фамилия исчезла, однако в прошлом ею называли тех, кто оставался без семьи или близких.

  • Вдовый, Вдовийчук — чрезвычайно редкие родовые имена, которыми называли людей, потерявших любимых. Сегодня их имеют лишь пятеро украинцев.

  • Безридный — носителей этой фамилии сейчас 168. Она происходит от сирот или тех, кто рано потерял родных.

  • Голодный — 250 человек в Украине до сих пор носят эту фамилию. Так называли тех, кто жил в нищете и не имел достаточно еды.

  • Бидный — сейчас его носят 722 украинца. Давалось тем, кто постоянно сталкивался с финансовыми трудностями.

  • Несчастный — всего 11 представителей. Это имя закреплялось за теми, кто пережил трагедию и потерю близких.

  • Покынутый — ныне исчезнувшая фамилия. Вероятно, оно принадлежало сиротам или людям, оставленным на произвол судьбы.

Другие редкие и символические украинские фамилии

Эти фамилии также связывают с тяжелой судьбой предков:

  • Гаргула — 27 носителей.

  • Горбун — 174.

  • Гузий — 1833.

  • Гулак — 2195.

  • Закусило — 1115.

  • Кихтяк — 57.

  • Лимарь — 797.

  • Магура — 259.

  • Лось — 4581.

  • Нагорная — 8171.

  • Могила — 2273.

  • Онацкий — 542.

  • Лихач — 844.

  • Пугач — 8695.

  • Пугаченко — 291.

  • Балейко — 96.

Напомним, ранее сообщалось об уникальных украинских фамилиях, которые уже почти исчезли. Кстати, узнать, насколько редкая ваша фамилия, можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Ридни».


