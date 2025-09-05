- Дата публикации
Украинцы с этими фамилиями имели нелегкую судьбу: 8 родовых имен, которые символизируют страдания
Языковед назвал 8 украинских фамилий, которые свидетельствуют о нелегкой судьбе и стали символами потерь и страданий.
Некоторые украинские фамилии — это не просто родовые имена, а настоящие истории о тяжелой судьбе и страданиях предков. Языковед Юлиан Редько назвал редкие украинские фамилии, которые символизируют страдания, нищету и одиночество.
Об этом говорится в исследовании языковеда «Современные украинские фамилии».
Украинские фамилии, свидетельствующие о страданиях и потерях
Самотний — сейчас эта фамилия исчезла, однако в прошлом ею называли тех, кто оставался без семьи или близких.
Вдовый, Вдовийчук — чрезвычайно редкие родовые имена, которыми называли людей, потерявших любимых. Сегодня их имеют лишь пятеро украинцев.
Безридный — носителей этой фамилии сейчас 168. Она происходит от сирот или тех, кто рано потерял родных.
Голодный — 250 человек в Украине до сих пор носят эту фамилию. Так называли тех, кто жил в нищете и не имел достаточно еды.
Бидный — сейчас его носят 722 украинца. Давалось тем, кто постоянно сталкивался с финансовыми трудностями.
Несчастный — всего 11 представителей. Это имя закреплялось за теми, кто пережил трагедию и потерю близких.
Покынутый — ныне исчезнувшая фамилия. Вероятно, оно принадлежало сиротам или людям, оставленным на произвол судьбы.
Другие редкие и символические украинские фамилии
Эти фамилии также связывают с тяжелой судьбой предков:
Гаргула — 27 носителей.
Горбун — 174.
Гузий — 1833.
Гулак — 2195.
Закусило — 1115.
Кихтяк — 57.
Лимарь — 797.
Магура — 259.
Лось — 4581.
Нагорная — 8171.
Могила — 2273.
Онацкий — 542.
Лихач — 844.
Пугач — 8695.
Пугаченко — 291.
Балейко — 96.
Напомним, ранее сообщалось об уникальных украинских фамилиях, которые уже почти исчезли. Кстати, узнать, насколько редкая ваша фамилия, можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Ридни».