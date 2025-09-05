Украинцы с этими фамилиями имели нелегкую судьбу: 8 родовых имен, которые символизируют страдания

Украинка / © pexels.com

Некоторые украинские фамилии — это не просто родовые имена, а настоящие истории о тяжелой судьбе и страданиях предков. Языковед Юлиан Редько назвал редкие украинские фамилии, которые символизируют страдания, нищету и одиночество.

Об этом говорится в исследовании языковеда «Современные украинские фамилии».

Украинские фамилии, свидетельствующие о страданиях и потерях

Самотний — сейчас эта фамилия исчезла, однако в прошлом ею называли тех, кто оставался без семьи или близких.

Вдовый, Вдовийчук — чрезвычайно редкие родовые имена, которыми называли людей, потерявших любимых. Сегодня их имеют лишь пятеро украинцев.

Безридный — носителей этой фамилии сейчас 168. Она происходит от сирот или тех, кто рано потерял родных.

Голодный — 250 человек в Украине до сих пор носят эту фамилию. Так называли тех, кто жил в нищете и не имел достаточно еды.

Бидный — сейчас его носят 722 украинца. Давалось тем, кто постоянно сталкивался с финансовыми трудностями.

Несчастный — всего 11 представителей. Это имя закреплялось за теми, кто пережил трагедию и потерю близких.

Покынутый — ныне исчезнувшая фамилия. Вероятно, оно принадлежало сиротам или людям, оставленным на произвол судьбы.

Другие редкие и символические украинские фамилии

Эти фамилии также связывают с тяжелой судьбой предков:

Гаргула — 27 носителей.

Горбун — 174.

Гузий — 1833.

Гулак — 2195.

Закусило — 1115.

Кихтяк — 57.

Лимарь — 797.

Магура — 259.

Лось — 4581.

Нагорная — 8171.

Могила — 2273.

Онацкий — 542.

Лихач — 844.

Пугач — 8695.

Пугаченко — 291.

Балейко — 96.

Напомним, ранее сообщалось об уникальных украинских фамилиях, которые уже почти исчезли. Кстати, узнать, насколько редкая ваша фамилия, можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Ридни».