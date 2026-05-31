Украинцы за рубежом могут потерять право на жилье в Украине: в каких случаях это возможно

Из-за массового выезда миллионов украинцев за границу после начала полномасштабного вторжения в стране стремительно возросло количество судебных споров о праве пользования жильем. Сегодня владельцы недвижимости все чаще пытаются через суд выписать родственников или знакомых, которые годами не живут в квартирах, тогда как сами переселенцы уверяют, что их отсутствие является вынужденным и не может быть основанием для лишения жилищных прав.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Обычно подобные юридические конфликты возникают между владельцами недвижимости и их родственниками, бывшими мужьями или женами или другими зарегистрированными жильцами, которые уже давно не находятся по этому адресу. При этом судебная волокита касается не лишения прав на саму квартиру или частный дом, а исключительно отмены разрешения на пользование этим помещением, то есть права проживать в нем.

Что говорит закон о решении этой проблемы

Ключевыми для регулирования таких споров остаются нормы Жилищного кодекса (статьи 71-72), которые действуют в переходный период после принятия Закона Украины «Об основных принципах жилищной политики», а также статья 405 Гражданского кодекса Украины.

Согласно им, в судебном порядке лицо можно признать утратившим право пользования помещением, если оно отсутствует без уважительных причин более шести месяцев (для государственного или коммунального фонда) или более года (для членов семьи собственника частного жилья).

В то же время закон четко защищает тех, кто находится на военной службе, лечении, учебе или работе за рубежом, поэтому сам факт выезда за пределы страны не ведет к автоматическому лишению прав. Суды рассматривают каждый случай индивидуально, опираясь на закрепленные новым законодательством принципы пропорциональности и баланса интересов всех сторон.

Как это выглядит на практике

Верховный Суд сформировал четкие подходы к длительному отсутствию граждан или их выезда за границу. В частности, в постановлении от 14 декабря 2023 года (дело № 521/7073/21) Суд отметил, что лишение права пользования помещением является вмешательством в право на жилье, поэтому оно должно быть полностью обоснованным, законным и соразмерным с последствиями для обеих сторон.

В постановлении от 4 сентября 2024 года (дело № 756/1384/20) отмечается обязанность судов тщательно выяснять причины отсутствия человека, наличие связи с домом или препятствий в пользовании им, оценивая ситуацию сквозь призму статьи 8 Конвенции о защите прав человека.

А постановление от 25 сентября 2024 года (дело № 161/15630/22) подтверждает, что такое право на частное жилье имеет вещно-правовой характер и регулируется статьями 405-406 ГК Украины, где ключевыми факторами для его отмены является отсутствие без уважительных причин более года и полная потеря интереса к помещению.

В постановлении ВС от 2 апреля 2025 года по делу №607/19247/21 Суд фактически обобщил критерии таких споров и отметил, что для признания лица утратившим право пользования жильем, необходимо одновременное наличие двух условий:

непроживание сверх установленного законом срока;

отсутствие уважительных причин такого отсутствия.

При этом именно истец должен доказать отсутствие лица без уважительных причин. сложившаяся практика свидетельствует, что Верховный Суд постепенно отходит от чисто формального подхода, по которому достаточным был сам факт многолетнего отсутствия лица в жилье.

Следовательно, при рассмотрении таких дел судебная практика обычно опирается на следующие ключевые факторы:

выехал ли человек против собственной воли;

поддерживал ли он связь с прежним адресом;

приобщалось ли лицо к оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги;

появилось ли у него другое официальное или постоянное жилье для проживания;

действительно ли человек окончательно перестал пользоваться этим жильем в повседневной жизни.

По правовым выводам Верховного Суда, трудоустройство за пределами страны, медицинский курс, получение образования или эвакуация из-за войны обычно считаются уважительными поводами для отсутствия в доме.

С другой стороны, судьи часто становятся на сторону истца, если человек годами не появляется дома без всяких веских обстоятельств, игнорирует оплату коммунальных услуг, обустроил быт в другом месте и полностью оборвал контакты со спорной недвижимостью.

Ярким примером является постановление Верховного Суда от 3 марта 2021 года по делу № 161/2007/18, где четко указано: длительное проживание в другом городе, создание там новой семьи, наличие альтернативного жилья и отсутствие реальных связей с бывшей квартирой прямо доказывают, что лицо окончательно потеряло к ней интерес.

Практика Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своей практике исходит из того, что право на жилье является составляющей права на уважение частной и семейной жизни, гарантированного статьей 8 Конвенции.

В решении по делу «Кривицкая и Кривицкий против Украины» ЕСПЧ подчеркнул, что лишение человека жилья является самым радикальным шагом, который нарушает право на уважение жилья. Поэтому государственные суды обязаны тщательно взвешивать оправданность такого решения в каждой отдельной ситуации, полностью отказавшись от чисто формального вынесения вердиктов.

Именно этим объясняется обязанность украинских судей анализировать не только количество дней или месяцев, в течение которых человек не жил дома, но и реальные мотивы его выезда, а также то, сохраняет ли он хоть какие-то контакты со своим домом.

Проблемные аспекты практики

Главной проблемой остается четких критериев для оценки уважительности причин непроживания, из-за чего суды по-разному трактуют длительную эмиграцию, работу или брак за рубежом. Кроме того, действующее законодательство совсем не приспособлено к условиям военного положения и массового выезда беженцев.

В таких конфликтах решающую роль играют доказательства реальной связи с жильем, а не просто продолжительность отсутствия. Поэтому гражданам за рубежом важно сохранять подтверждение пользования имуществом: оплачивать счета, хранить личные вещи или документы о проживании и общаться с владельцем. Хозяевам недвижимости для снятия лица с регистрации придется доказать суду не только сам факт его длительного невозврата, но и отсутствие уважительных причин для этого и полную потерю интереса к жилью.

