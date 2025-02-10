Украину 10 февраля накрыла магнитная буря: какова ее мощность

В понедельник, 10 февраля, ожидается повышенная геомагнитная активность. Индекс Kp достиг уровня 5. Это соответствует сильнейшей магнитной буре (G1).

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что в последние несколько дней, 7-9 февраля, был средний уровень солнечной активности с К-индексом 4. Последний раз геомагнитная активность с уровнем Кр5 была 6 февраля.

Магнитная буря 10 февраля.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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