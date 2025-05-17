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Украину 17 мая накрыла мощная магнитная буря: как уберечься (обновлено)
Прогноз активности Солнца может измениться к концу этих суток.
В субботу, 17 мая, прогнозируется высокая активность Солнца. Магнитная буря красного уровня – К-индекс 5.26.
Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.
Заметим, что в предыдущие три дня (14-16 мая) также характеризовались высокой геомагнитной активностью. Магнитные бури были мощными, что соответствовало красному уровню.
Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.
Специалисты отмечают, что магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Особенно – учитывая, что предыдущие несколько дней также сильно штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.
Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.