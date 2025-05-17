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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1694
Время на прочтение
1 мин

Украину 17 мая накрыла мощная магнитная буря: как уберечься (обновлено)

Прогноз активности Солнца может измениться к концу этих суток.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В субботу, 17 мая, прогнозируется высокая активность Солнца. Магнитная буря красного уровня – К-индекс 5.26.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Заметим, что в предыдущие три дня (14-16 мая) также характеризовались высокой геомагнитной активностью. Магнитные бури были мощными, что соответствовало красному уровню.

Магнитная буря 17 мая. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 17 мая. Фото: meteoagent.

Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Специалисты отмечают, что магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Особенно – учитывая, что предыдущие несколько дней также сильно штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.

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Дата публикации
Количество просмотров
1694
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