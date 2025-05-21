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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Украину 21 мая накрыла мощная магнитная буря: метеозависимых людей предупредили об опасности

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 21 мая, солнечная активность снова возросла. Магнитная буря – красного уровня с К-индексом 6.

Об этом стало известно из информации meteoagent по состоянию на 7 часов утра.

Заметим, что почти неделю Украина сильно штормила. С 14 по 20 мая специалисты фиксировали красный уровень опасности. Активность Солнца даже поднималась к К-индексу 7 – из девяти возможных.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.

Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.

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Дата публикации
Количество просмотров
862
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