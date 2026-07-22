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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Украину 22 июля накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Большинство людей не испытывают влияния на магнитные бури, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия в периоды сильной солнечной активности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря.

В среду, 22 мая, ожидается мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,3 — это красный уровень.

Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.

Накануне скоростной поток солнечного ветра начал усиливать солнечный ветер. В то же время возрастает скорость и напряженность магнитного поля.

По данным ученых, возможны периоды активных геомагнитных условий с вероятностью периодов STORM G1.

Магнитная буря 22 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 22 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря — кто в зоне риска

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

  • соблюдать режим сна;

  • пить достаточно воды;

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;

  • больше гулять на свежем воздухе;

  • ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

  • контролировать АД.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
611
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