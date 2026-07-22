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Украину 22 июля накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь
Большинство людей не испытывают влияния на магнитные бури, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия в периоды сильной солнечной активности.
В среду, 22 мая, ожидается мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,3 — это красный уровень.
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
Накануне скоростной поток солнечного ветра начал усиливать солнечный ветер. В то же время возрастает скорость и напряженность магнитного поля.
По данным ученых, возможны периоды активных геомагнитных условий с вероятностью периодов STORM G1.
Магнитная буря — кто в зоне риска
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.