Украину 23 марта накрыла мощная магнитная буря: как себя уберечь

Магнитная буря способна оказывать влияние на самочувствие людей.
В воскресенье, 23 марта, специалисты прогнозируют высокую солнечную активность. Именно поэтому магнитная буря в этот день будет снова мощной.
Об этом стало известно из информации на портале meteoagent, мониторящем активность Солнца.
Уже длительное время – более десяти дней – магнитная буря не опускается ниже красного уровня. Сегодня ее К-индекс 7. Это очень сильная буря – учитывая, что их классифицируют от показателя 2 до 9. Заметим: что более высокий индекс, более сильная буря, ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Во время сильных магнитных бурь люди могут иметь плохое самочувствие: возникает головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, пожилые люди, беременные и имеющие хронические заболевания.
Впрочем, медики советуют не паниковать, потому что влияние геомагнитных возмущений можно ослабить. В частности, для этого нужно хорошо спать, не употреблять алкоголь, предпочесть питательную и полезную пищу.