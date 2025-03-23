Украину 23 марта накрыла мощная магнитная буря: как себя уберечь

В воскресенье, 23 марта, специалисты прогнозируют высокую солнечную активность. Именно поэтому магнитная буря в этот день будет снова мощной.

Об этом стало известно из информации на портале meteoagent, мониторящем активность Солнца.

Уже длительное время – более десяти дней – магнитная буря не опускается ниже красного уровня. Сегодня ее К-индекс 7. Это очень сильная буря – учитывая, что их классифицируют от показателя 2 до 9. Заметим: что более высокий индекс, более сильная буря, ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря 23 марта. Фото: meteoagent.

Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Во время сильных магнитных бурь люди могут иметь плохое самочувствие: возникает головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, пожилые люди, беременные и имеющие хронические заболевания.

Впрочем, медики советуют не паниковать, потому что влияние геомагнитных возмущений можно ослабить. В частности, для этого нужно хорошо спать, не употреблять алкоголь, предпочесть питательную и полезную пищу.

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