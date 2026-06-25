Украину 25 июня накрыла мощная магнитная буря: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 25 июня, ожидается мощная магнитная буря. Она достигла красного уровня — К-индекс 5.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра начала расти за последние 24 часа из-за начала периодического потока южной корональной дыры. Последующие активные интервалы возможны на первый и второй день перед переходом к следующему потоку от корональной дыры.

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Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

Геомагнитная буря — это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, достигающего нашей планеты.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Во время мощных возмущений красного уровня у большинства людей может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.

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