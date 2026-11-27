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Украину 27 ноября накрыла мощная магнитная буря: что известно
Геомагнитная обстановка усилилась из-за потока солнечного ветра из корональной дыры.
В пятницу, 27 ноября, ожидается мощная магнитная буря. Специалисты фиксируют высокую активность Солнца. Это К-индекс 5 – красный уровень.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры может усилить геомагнитную активность в первые два прогнозируемых периода. В настоящее время возможны периоды повышенной активности и слабая магнитная буря уровня G1.
Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.