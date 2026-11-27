Магнитная буря. / © Associated Press

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В пятницу, 27 ноября, ожидается мощная магнитная буря. Специалисты фиксируют высокую активность Солнца. Это К-индекс 5 – красный уровень.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры может усилить геомагнитную активность в первые два прогнозируемых периода. В настоящее время возможны периоды повышенной активности и слабая магнитная буря уровня G1.

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Магнитная буря 28 ноября. ФОТО: Мeteoagent.

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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