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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
184
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Украину 28 мая накрыла мощная магнитная буря: как уберечь себя

Специалисты напоминают, что магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © NASA

В среду, 28 мая, будет сильная магнитная буря. Специалисты фиксируют сильную активность солнца – это К-индекс 5, – красный уровень.

Об этом стало известно из информации на meteoagent .

Заметим, что за последние несколько дней активность Солнца была относительно не высокой. От 22 до 27 мая – лишь один день, 26 мая, магнитная буря была красного уровня – К-индекс 5.

Заметим, что солнечная активность очень изменчива. Ситуация может изменяться очень быстро.

Напомним, что геомагнитную активность могут сильно ощутить метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызывать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.

Воздействие геомагнитных возмущений можно ослабить. В частности, для этого нужно хорошо спать, не употреблять алкоголь, предпочесть питательную и полезную пищу.

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Дата публикации
Количество просмотров
184
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