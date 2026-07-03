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Украину 3 июля накрыла мощная магнитная буря: что известно
Мощные магнитные бури способны воздействовать на организм.
В пятницу, 3 июля, снова ожидается мощная магнитная буря. Специалисты фиксируют сильную активность солнца — это К-индекс 5,7 — красный уровень.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Выброс корональной массы, который наблюдался поздно вечером 30 июня, пришел утром 3 июля. По данным учёных, ожидаются активные условия с вероятностью периодов STORM G2.
Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.