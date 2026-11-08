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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Украину 8 ноября накрыла мощная магнитная буря: что известно

На Землю надвигается поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, который может усилить геомагнитную активность в ближайшее время.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © ТСН.ua

В воскресенье, 8 ноября, снова ожидается мощная магнитная буря. Специалисты фиксируют высокую активность Солнца. Это К-индекс 5 — красный уровень.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, в ближайшее время на Землю начнет влиять поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Поэтому скорость солнечного ветра будет расти и остается повышенной в течение следующего прогнозируемого периода. Впоследствии влияние корональной дыры будет постепенно ослабевать.

Магнитные буря 8 июля. Фото: meteoagent.

Магнитные буря 8 июля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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