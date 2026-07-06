- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 412
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину накроет магнитная буря: с какой силой будет штормить и как пережить этот день
После сильной магнитной бури, наблюдавшейся накануне, в понедельник геомагнитная активность несколько снизится.
Сегодня, 6 июля, геомагнитный фон еще будет оставаться нестабильным.
По прогнозу специалистов по космической погоде, ожидается К-индекс 4 (желтый уровень), что соответствует магнитной буре средней интенсивности.
Это свидетельствует о постепенном снижении солнечной активности, однако отдельные люди могут и дальше ощущать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или перепады артериального давления.
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя