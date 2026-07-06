Украину накроет магнитная буря: с какой силой будет штормить и как пережить этот день

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться / © Associated Press

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Сегодня, 6 июля, геомагнитный фон еще будет оставаться нестабильным.

По прогнозу специалистов по космической погоде, ожидается К-индекс 4 (желтый уровень), что соответствует магнитной буре средней интенсивности.

Это свидетельствует о постепенном снижении солнечной активности, однако отдельные люди могут и дальше ощущать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или перепады артериального давления.

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На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

сильная головная боль или мигрень

резкие скачки артериального давления

чувство чрезмерной усталости и апатия

нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

раздражительность и эмоциональная нестабильность

головокружение и тошнота

тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

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