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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Украину накроет магнитная буря: с какой силой будет штормить и как пережить этот день

После сильной магнитной бури, наблюдавшейся накануне, в понедельник геомагнитная активность несколько снизится.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Прогнозы магнитных бурь могут изменяться

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться / © Associated Press

Сегодня, 6 июля, геомагнитный фон еще будет оставаться нестабильным.

По прогнозу специалистов по космической погоде, ожидается К-индекс 4 (желтый уровень), что соответствует магнитной буре средней интенсивности.

Это свидетельствует о постепенном снижении солнечной активности, однако отдельные люди могут и дальше ощущать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или перепады артериального давления.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

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Дата публикации
Количество просмотров
412
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