Украину накрыла мощная магнитная буря 20 января: с какой силой будет штормить

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 20 января, активность Солнца очень мощная. Ожидается магнитная буря красного уровня. Она соответствует К-индексу 7,7 – из девяти возможных.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

На выходных скорость солнечного ветра повысилась из-за связи с высокоскоростным потоком в корональной дыре.

Вечером 18 января наблюдалась длительная солнечная вспышка мощностью X1.9 и связанный с ней корональный выброс массы. В результате произошло значительное повышение уровня геомагнитной активности с преобладанием условий STORM G3. По данным ученых, даже возможные периоды до STORM G4.

Магнитная буря 20 января. Фото: meteoagent.

