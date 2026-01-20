- Дата публикации
Украину накрыла мощная магнитная буря 20 января: с какой силой будет штормить
Магнитная буря очень мощная.
Во вторник, 20 января, активность Солнца очень мощная. Ожидается магнитная буря красного уровня. Она соответствует К-индексу 7,7 – из девяти возможных.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
На выходных скорость солнечного ветра повысилась из-за связи с высокоскоростным потоком в корональной дыре.
Вечером 18 января наблюдалась длительная солнечная вспышка мощностью X1.9 и связанный с ней корональный выброс массы. В результате произошло значительное повышение уровня геомагнитной активности с преобладанием условий STORM G3. По данным ученых, даже возможные периоды до STORM G4.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.