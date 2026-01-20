ТСН в социальных сетях

1664
1 мин

Украину накрыла мощная магнитная буря 20 января: с какой силой будет штормить

Магнитная буря очень мощная.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Во вторник, 20 января, активность Солнца очень мощная. Ожидается магнитная буря красного уровня. Она соответствует К-индексу 7,7 – из девяти возможных.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

На выходных скорость солнечного ветра повысилась из-за связи с высокоскоростным потоком в корональной дыре.

Вечером 18 января наблюдалась длительная солнечная вспышка мощностью X1.9 и связанный с ней корональный выброс массы. В результате произошло значительное повышение уровня геомагнитной активности с преобладанием условий STORM G3. По данным ученых, даже возможные периоды до STORM G4.

Магнитная буря 20 января. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

1664
