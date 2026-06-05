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Украину накрыла мощная магнитная буря: метеозависимых людей предупредили об опасности
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.
В пятницу, 5 июня, будет высока солнечная активность и мощная магнитная буря. Речь идет о красном уровне опасности – К-индекс 7.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, Земля сталкивается с эффектами корональных дыр с несколько повышенной скоростью солнечного ветра.
В среду, 3 июня, три значительные солнечные вспышки повлекли за собой связанные с ними корональные взрывы массы массы из одной и той же центральной активной области диска, компоненты которых направлены на Землю. Это привело к воздействию на геомагнитную среду и шторм, который может достичь отметок STORM G3.
Из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие. В частности, ухудшение здоровья испытывают метеозависимые, пожилые и хронические болезни. Они жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности.
В период магнитных бурь медики советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.