- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 724
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: кто оказался в опасности
Во время мощных магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
Сегодня, 28 сентября, активность Солнца будет очень высока. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 8 – это из девяти возможных.
Об этом сообщил ресурс meteoagent , а также свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Усиление геомагнитной активности связано с произошедшим 24 сентября затяжным влиянием медленного коронального выброса массы в сочетании с остаточным влиянием корональной дыры. Пока поступил высокоскоростной поток, который, как ожидается, будет оставаться геоэффективным в течение следующих нескольких дней.
По оценкам ученых, риск сильных колебаний сохранится также 3 и 4 октября, хотя вероятность бурь уровня G2 постепенно снизится.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.
Напомним, большинство людей каждую ночь просыпаются около 3:00 утра , и это не случайность, а физиологический этап цикла сна, который длится около четырех часов.