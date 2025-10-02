Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: кто оказался в опасности

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 28 сентября, активность Солнца будет очень высока. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 8 – это из девяти возможных.

Об этом сообщил ресурс meteoagent , а также свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Усиление геомагнитной активности связано с произошедшим 24 сентября затяжным влиянием медленного коронального выброса массы в сочетании с остаточным влиянием корональной дыры. Пока поступил высокоскоростной поток, который, как ожидается, будет оставаться геоэффективным в течение следующих нескольких дней.

По оценкам ученых, риск сильных колебаний сохранится также 3 и 4 октября, хотя вероятность бурь уровня G2 постепенно снизится.

Магнитная буря 2 октября. Фото: meteoagent

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.

