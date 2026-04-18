ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Сильное геомагнитное возмущение накрыло Землю.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 18 апреля, продлится сильная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 6 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается прибытие высокоскоростного потока из трансэкваториальной корональной дыры (CH42). Во время предварительного вращения Солнца эта корональная дыра создавала скорость солнечного ветра до 700 км/с.

Предстоящее усиление солнечного ветра увеличит вероятность геомагнитной активности до уровней STORM G2.

Магнитная буря 18 апреля. Фото: Мeteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Как сообщалось, Землю накроет магнитная буря . Причиной станет корональная дыра на Солнце — область, из которой в космос вырываются потоки заряженных частиц.

Дата публикации
Количество просмотров
478
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie