Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 18 апреля, продлится сильная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 6 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается прибытие высокоскоростного потока из трансэкваториальной корональной дыры (CH42). Во время предварительного вращения Солнца эта корональная дыра создавала скорость солнечного ветра до 700 км/с.

Предстоящее усиление солнечного ветра увеличит вероятность геомагнитной активности до уровней STORM G2.

Магнитная буря 18 апреля. Фото: Мeteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

нормализуйте сон:

старайтесь меньше нервничать.

Как сообщалось, Землю накроет магнитная буря . Причиной станет корональная дыра на Солнце — область, из которой в космос вырываются потоки заряженных частиц.