Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь
Сильное геомагнитное возмущение накрыло Землю.
В субботу, 18 апреля, продлится сильная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 6 (красный уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Ожидается прибытие высокоскоростного потока из трансэкваториальной корональной дыры (CH42). Во время предварительного вращения Солнца эта корональная дыра создавала скорость солнечного ветра до 700 км/с.
Предстоящее усиление солнечного ветра увеличит вероятность геомагнитной активности до уровней STORM G2.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.
