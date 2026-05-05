Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Сильное геомагнитное возмущение накрыло Землю.

Магнитная буря / © Associated Press

Во вторник, 5 мая, идет мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,7 (красный уровень).

Об этом сообщил ресурс meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.

По данным ученых, от 30 апреля на пути к Земле наблюдались два слабых выброса корональной массы. Кроме того, небольшая положительная трансэкваториальная корональная дыра пересекает центральный меридиан Солнца. Ее высокоскоростной поток вызвал некоторые активные периоды до уровня STORM G1.

Магнитная буря 5 мая. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Напомним, мы писали о том, когда ждать пиковой активности магнитных бурь в мае.

