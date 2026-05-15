Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 15 мая, грянет мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,7 (красный уровень).

Об этом сообщил ресурс meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Несколько дней геомагнитные условия оставались спокойными. Впрочем, произошел высокоскоростной поток солнечного ветра от большой центральной корональной дыры.

Реклама

Ожидаются активные условия для STORM G1 с небольшой вероятностью достижения STORM G2. Воздействие корональной дыры может сохраняться в течение нескольких дней.

Магнитная буря 15 мая. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

нормализуйте сон:

старайтесь меньше нервничать.

Напомним, ранее стало известно, что на Солнце произошла вспышка, во время которой зафиксирован выброс корональной массы. ожидается, что ударит 5-балльный шторм.

Новости партнеров