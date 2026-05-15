Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь
Геомагнитные условия, несколько дней были спокойными, ухудшились.
В пятницу, 15 мая, грянет мощная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5,7 (красный уровень).
Об этом сообщил ресурс meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Несколько дней геомагнитные условия оставались спокойными. Впрочем, произошел высокоскоростной поток солнечного ветра от большой центральной корональной дыры.
Ожидаются активные условия для STORM G1 с небольшой вероятностью достижения STORM G2. Воздействие корональной дыры может сохраняться в течение нескольких дней.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.
Напомним, ранее стало известно, что на Солнце произошла вспышка, во время которой зафиксирован выброс корональной массы. ожидается, что ударит 5-балльный шторм.