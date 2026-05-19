Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь
На выходных началось повышенная геомагнитная активность.
Во вторник, 19 мая, ожидается мощная магнитная буря. Она достигла К-индекса 5,3 – красного уровня.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры привело к повышенной геомагнитной активности, достигшей уровня G1. Воздействие и скорость солнечного ветра будут постепенно уменьшаться. Впрочем, возможны дальнейшие активные периоды, прежде чем она достигнет фонового уровня.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.