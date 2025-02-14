Украину не покидает сильная магнитная буря: какое влияние на самочувствие

Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

В Украине 14 февраля снова ожидается повышенная геомагнитная активность. Индекс Kp достиг уровня 5. Это соответствует сильной магнитной буре (красный уровень).

Об этом свидетельствуют данные из ресурса meteoagent, мониторящего колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что уже пять дней – от 9 февраля – фиксируют мощную магнитную бурю . Речь идет об уровне солнечной активности с К-индексом 5 – красный.

Магнитная буря 13 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

Читайте также: