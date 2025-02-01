Украину снова накрыла сильная магнитная буря: как она повлияет на самочувствие

Первый день февраля начнется с повышенной геомагнитной активности. Сегодня, 1 февраля, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень). Она способна оказывать влияние на самочувствие людей.

Об этом сообщает портам meteoagent, который мониторит солнечную активность.

Следует отметить, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому лучше отслеживать показатели вспышек и геомагнитных бурь.

Прогноз магнитного движения. Фото: meteoagent.

Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной плазмы. Она достигает Земли и взаимодействует с ее магнитным полем. Эти бури могут оказывать влияние на природу, технологические системы и самочувствие людей.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь:

нормализуйте сон

сбалансируйте водный баланс

отдайте предпочтение легким, но питательным блюдам

откажитесь от алкоголя.

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