Какая страна придумала пломбир

Об истории пломбира рассказал пользователь @.parubok в своем TikTok.

В течение многих лет (и, конечно, в Интернете) ходили слухи, что французский деликатес впервые приготовили как десерт для обеда, который подали Наполеону III во время переговоров по Пломбьерскому договору 1858 года.

К сожалению, это лишь интересная легенда, ведь точная дата создания мороженого и его подлинное происхождение в большинстве своем неизвестны. Известно, однако, что оно упоминается в королевских парижских кулинарных книгах, которые датируются 43 годами ранее, что логически указывает на то, что само мороженое существовало задолго до этого.

Название glace plombières буквально переводится как "свинцовое мороженое" и происходит от свинцовой формы, в которой его изготовляли — слово "plomb" во французском означает "свинец" — а также от города происхождения, Пломбьер-ле-Бен.

Со временем десерт приобрел известность и дошел до Советской России, где стал повсеместным в 1930-х годах и получил название "пломбир" в честь своего французского происхождения.

Самый большой секрет Советского Союза: рецепт пломбира позаимствовали у США

Советское мороженое — это один из самых ярких символов ностальгии для тех, кто вырос в СССР и наслаждался этим нежным замороженным десертом. И, хотя сами его корни французские, сам рецепт был полностью заимствован у американцев. В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян отправился в США, чтобы изучить американский опыт в производстве мороженого. Именно оттуда были привезены современное оборудование, промышленная технология и несколько популярных рецептов.

Лично Микоян отбирал самые вкусные сорта мороженого, которые должны были стать образцом для советского производства. Среди них — классический сливочный пломбир, молочный пломбир, эскимо, крем-брюле, ванильное и фруктовое мороженое, что навсегда вошло в кулинарную историю СССР.

Микоян позаимствовал у американцев полностью весь процесс — от производства до продажи, включая уличную торговлю мороженым из специальных холодильных витрин.

Впрочем, если сегодня спросить обычного поклонника советской ностальгии, он вряд ли догадывается, что его любимое детское мороженое совсем не было "советским", а на самом деле — американским импортом. Это ярко показывает, насколько искусно в те времена "советы" присваивали чужие достижения и преподносили их как собственные.