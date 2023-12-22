Уксус, сода и хозяйственное мыло: как быстро избавиться от неприятного запаха в кошачьем лотке

Как сода и мыло убивают вонь в кошачьем туалете: вы будете удивлены невероятным результатом.

Не все котики хорошо воспринимают чистящие средства, имеющие химические составляющие. Поэтому могут обходить свой туалет по десятым дорогам. Чтобы избежать таких ситуаций с капризным любимцем, есть несколько народных методов, которые помогут идеально отмыть кошачий лоток и убить надолго все неприятные запахи. Рассказываем, как с помощью подручных средств вымыть кошачий туалет и избавиться от запаха мочи надолго.

Как избавиться от неприятного запаха в кошачьем лотке народными способами

Уксус. С помощью обычного белого уксуса можно отчистить кошачий лоток до идеального блеска и избавиться от всех неприятных запахов. Что для этого нужно? Следует налить уксус в кошачий туалет и оставить на полчаса. Затем губкой или щеткой следует счистить весь налет и промыть лоток теплой водой.

С помощью обычного белого уксуса можно отчистить кошачий лоток до идеального блеска и избавиться от всех неприятных запахов. Что для этого нужно? Следует налить уксус в кошачий туалет и оставить на полчаса. Затем губкой или щеткой следует счистить весь налет и промыть лоток теплой водой. Пищевая сода. Если от кошачьего туалета идет сильный неприятный запах, сода с легкостью справится с этой проблемой. Для этого вам понадобится пол литра воды и две столовые ложки соды. Хорошо перемешайте эту смесь и налейте в кошачий туалет. Затем нужно взять щетку или губку и тщательно почистить лоток. Для большего эффекта можно налить этот раствор и оставить лоток на ночь, легко уничтожит все загрязнения и запахи.

Если от кошачьего туалета идет сильный неприятный запах, сода с легкостью справится с этой проблемой. Для этого вам понадобится пол литра воды и две столовые ложки соды. Хорошо перемешайте эту смесь и налейте в кошачий туалет. Затем нужно взять щетку или губку и тщательно почистить лоток. Для большего эффекта можно налить этот раствор и оставить лоток на ночь, легко уничтожит все загрязнения и запахи. Хозяйственное мыло. Это чистящее средство идеально отработает еще до того, как на лотке появится налет от кошачьей мочи. Мыло уничтожит все неприятные запахи, не повредив поверхность лотка. Также оно предотвратит образование самого мочевого налета. Для такого средства следует приготовить мыльный раствор с добавлением кальцинированной соды. Натрите в пол литра горячей воды пол мыла бруска, тщательно все перемешайте, по желанию можно добавить немного соды. Залейте раствор в лоток на ночь, затем почистите все грязные места и прополощите теплой водой с уксусом.

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