Укус пчелы или осы: что сделать в первые минуты, чтобы не пропустить опасность

Пчела

Реклама

Появление припухлости и сильного зуда после укуса пчелы или осы — это прямое следствие проникновения в ткани пчелиного апитоксина или специфических осиных белков, которые провоцируют мгновенное локальное воспаление. Вовремя принятые меры в первые же минуты помогают заблокировать распространение яда, уменьшить выброс гистамина и предотвратить тяжелые аллергические осложнения. Базовый алгоритм действий с использованием подручных средств позволит быстро и эффективно облегчить состояние потерпевшего.

Об этом пишет издание Allnews.

Проблема Решение Оставленное жало в коже Удаление пинцетом или краем карты без сжатия Острый отек тканей Приложение холода на 15 минут Зуд и раздражение Применение содового компресса или антигистамина. Распространение токсинов Нейтрализация кислотным или щелочным раствором

Как яд поражает ткани

Когда насекомое кусает человека, оно впрыскивает сложный белковый коктейль. Входящий в состав яда гистамин вызывает расширение капилляров, что ведет к появлению экссудации (отека) и выраженному покраснению. Зуд является результатом раздражения нервных рецепторов, реагирующих на чужеродные белки.

Реклама

Поскольку состав яда пчелы и осы различается по уровню pH, понимание того, как именно нейтрализовать токсин, является критическим для успешной первой помощи. Важно сохранять покой: тахикардия, вызванная паникой, ускоряет кровоток, из-за чего яд быстрее разносится по всему организму.

Алгоритм действий после укуса

1. Удаление жала

Пчела оставляет жало с мешочком, который продолжает сокращаться, впрыскивая яд.

Избегайте сжатия мешочка пальцами, поскольку это увеличит дозу токсина.

Используйте плоский предмет, например, нож или банковскую карточку, чтобы осторожно соскоблить с кожи.

Сделайте это максимально быстро, желательно в течение первых 60 секунд.

2. Дезинфекция и химическая нейтрализация

После удаления жала необходимо остановить дальнейшее действие ядов белков.

Если укусила оса, яд которой носит щелочной характер, нейтрализуйте ее слабым раствором лимонной кислоты или уксуса.

Если укусила пчела, примените раствор пищевой соды (1 чайная ложка на 200 миллилитров воды).

Это поможет локализовать влияние на поврежденный участок кожи.

3. Охлаждение зоны поражения

Холодный компресс — самый эффективный метод борьбы с экссудативными процессами.

Реклама

Приложите чистую ткань, смоченную в ледяной воде, или лед, завернутый в пакет.

Держите холод в течение 10-15 минут с небольшими перерывами.

Это вызывает вазоконстрикцию (сужение сосудов), что препятствует распространению отека.

4. Снятие зуда и воспаления

Использование аптечных средств и проверенных методов облегчения состояния.

Нанесите гель на основе диметиндена малеата для ингибирования действия гистамина.

При отсутствии аптечных средств приложите компресс из отвара петрушки или листьев подорожника.

Избегайте расчесывания, чтобы не допустить попадания вторичной инфекции в рану.

Мониторинг системной реакции организма

Первая помощь направлена на местное действие, однако в течение следующего часа необходимо контролировать системные показатели. Даже при отсутствии известной аллергии организм может выдать непредсказуемую реакцию.

Тревожные симптомы, требующие немедленного обращения к врачу:

Возникновение генерализованной сыпи или крапивницы за пределами места укуса.

Появление отека языка, гортани, что затрудняет глотание или дыхание.

Резкое снижение АД или головокружение.

Сильная боль в животе, тошнота или рвота после укуса.

Блок противопоказаний и безопасности

При оказании помощи на природе важно избегать ошибок, которые могут повредить здоровью:

Реклама

Категорически запрещено употреблять алкоголь, поскольку повышает проницаемость сосудов и способствует стремительному разнесению яда.

Не пытайтесь отсосать яд из раны: это неэффективно и несет риск распространения токсинов из-за слизистой полости рта.

Лицам с бронхиальной астмой или сердечной недостаточностью нужно быть максимально осторожными: риск развития анафилактического шока значительно выше.

Если укус произошел в области рта или горла, немедленно вызывайте скорую помощь, не пытаясь лечиться самостоятельно.

Избегайте использования земли, глины или немытых растений для компрессов, поскольку это создает высокий риск инфицирования столбняком.

Не смазывайте место укуса эфирными маслами без предварительной проверки, поскольку они могут дополнительно раздражать чувствительную после травмы кожу.

Вопросы и ответы

Почему нельзя давить на место укуса?

Давление на жало или мешочек с ядом стимулирует дальнейшее высвобождение токсинов вглубь тканей, что усиливает воспаление и отек.

Поможет ли прием алкоголя от боли?

Нет, спиртные напитки расширяют сосуды, что способствует более быстрому всасыванию яда в кровь и затрудняет работу печени, которая должна нейтрализовать токсины.

Реклама

Сколько времени уходит отек после укуса?

Обычно отек начинает спадать через 2-3 дня. Если припухлость не уменьшается или появились гнойные выделения, это свидетельствует о развитии инфекции.

Что делать, если я склонен к аллергии?

В таком случае необходимо всегда иметь при себе индивидуальную аптечку с антигистаминными препаратами и по рекомендации врача автоинъектор с адреналином.

Реклама

Напомним, в разгар летнего сезона отдыха на украинских реках и озерах многие панически боятся встретить змею, опасаясь укуса прямо во время купания. Однако такие страхи абсолютно безосновательны. Оказавшись в воде, эти создания сосредоточены исключительно на собственной охоте и поиске пищи, а не на атаках на людей.

Новости партнеров