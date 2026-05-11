- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Улитки атакуют грядки и цветы: чем отпугнуть вредителей без опасной химии
Улитки любят тенистые уголки и влагу — именно в таких местах их больше всего.
Голые крупные улитки, коричневого или черного цвета — вредители садов и клумб, которые не только поедают сорняки, но и цветы и некоторые огородные растения. Они не любят солнечный свет, а предпочитают находиться во влажных и тенистых местах.
Как выгнать их из сада, если улитки расплодились и уничтожают растения, сообщает kobieta.interia.pl.
Улитки появляются в наших садах чаще всего вечером или после дождя. Они населяют не только растения, но и балконы, веранды и внутренние дворики. Чтобы держать их подальше от сада, садоводы советуют посадить растения, которые они не любят. Это:
бегония,
настурция,
папоротник,
медуница,
лаванда,
чеснок,
майоран,
незабудка,
тысячелистник.
В то же время семена подсолнечника, мяты или фиалок являются настоящим деликатесом для улиток.
Как выгнать улиток из сада
Улиткам трудно передвигаться по рыхлому субстрату. Там, где они появились, следует рассыпать песок, смешанный с золой или гравием, а также кофейную гущу с щепоткой корицы. Вредители не переносят этот интенсивный запах.
Также хорошо подойдет яичная скорлупа, потому что улиткам хоть и не мешает ее запах или вкус, но шероховатая поверхность их беспокоит.
Напомним, ранее мы писали о том, зачем собирать яичную скорлупу и нести на огород.