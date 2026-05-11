ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Улитки атакуют грядки и цветы: чем отпугнуть вредителей без опасной химии

Улитки любят тенистые уголки и влагу — именно в таких местах их больше всего.

Комментарии
Улитка.

Улитка. / © pixabay.com

Голые крупные улитки, коричневого или черного цвета — вредители садов и клумб, которые не только поедают сорняки, но и цветы и некоторые огородные растения. Они не любят солнечный свет, а предпочитают находиться во влажных и тенистых местах.

Как выгнать их из сада, если улитки расплодились и уничтожают растения, сообщает kobieta.interia.pl.

Улитки появляются в наших садах чаще всего вечером или после дождя. Они населяют не только растения, но и балконы, веранды и внутренние дворики. Чтобы держать их подальше от сада, садоводы советуют посадить растения, которые они не любят. Это:

  • бегония,

  • настурция,

  • папоротник,

  • медуница,

  • лаванда,

  • чеснок,

  • майоран,

  • незабудка,

  • тысячелистник.

В то же время семена подсолнечника, мяты или фиалок являются настоящим деликатесом для улиток.

Как выгнать улиток из сада

Улиткам трудно передвигаться по рыхлому субстрату. Там, где они появились, следует рассыпать песок, смешанный с золой или гравием, а также кофейную гущу с щепоткой корицы. Вредители не переносят этот интенсивный запах.

Также хорошо подойдет яичная скорлупа, потому что улиткам хоть и не мешает ее запах или вкус, но шероховатая поверхность их беспокоит.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем собирать яичную скорлупу и нести на огород.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie