Улитки атакуют грядки и цветы: чем отпугнуть вредителей без опасной химии

Улитка.

Голые крупные улитки, коричневого или черного цвета — вредители садов и клумб, которые не только поедают сорняки, но и цветы и некоторые огородные растения. Они не любят солнечный свет, а предпочитают находиться во влажных и тенистых местах.

Как выгнать их из сада, если улитки расплодились и уничтожают растения, сообщает kobieta.interia.pl.

Улитки появляются в наших садах чаще всего вечером или после дождя. Они населяют не только растения, но и балконы, веранды и внутренние дворики. Чтобы держать их подальше от сада, садоводы советуют посадить растения, которые они не любят. Это:

бегония,

настурция,

папоротник,

медуница,

лаванда,

чеснок,

майоран,

незабудка,

тысячелистник.

В то же время семена подсолнечника, мяты или фиалок являются настоящим деликатесом для улиток.

Как выгнать улиток из сада

Улиткам трудно передвигаться по рыхлому субстрату. Там, где они появились, следует рассыпать песок, смешанный с золой или гравием, а также кофейную гущу с щепоткой корицы. Вредители не переносят этот интенсивный запах.

Также хорошо подойдет яичная скорлупа, потому что улиткам хоть и не мешает ее запах или вкус, но шероховатая поверхность их беспокоит.

