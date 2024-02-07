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Слизни: почему и как нужно с ними бороться даже зимой и весной

Слизни: почему и как нужно с ними бороться даже зимой и весной

Как бороться с улитками

Как бороться со слизнями, которые активизировались зимой

Весной сады часто страдают от нашествия слизней, которые вылезают из-под земли, едят новую поросль драгоценных растений, уничтожают саженцы за ночь.

Поэтому стоит уже в феврале позаботиться о защите сада от вредителей.

Почему слизни активизируются в феврале

По мнению эксперта по садоводству Люси Брэдли слизни активизируются зимой:

  • Из-за влажности, избыток воды создает благоприятную среду для слизней.
  • Привлекает слизней опавшие листья, компост, гниение органических веществ, усиливающееся как снег растает, в условиях дождей. Любой избыток воды привлекает хищников. «Слизни являются падальщиками и питаются гнилостными растительными веществами. Если в вашем саду есть гнилые органические материалы, такие как опавшие листья или компост, это может их привлечь». Мусор, мульча и другие подобные места являются хорошим убежищем для слизней.
  • Количество слизней увеличивается в феврале еще и потому, что птиц и других природных врагов этих вредителей становится меньше.

Как узнать, что в вашем саду завелись слизни

  • Слизней можно распознать по серебристым следам на почве и растениях.
  • Присмотритесь к повреждениями листьев и стеблей.
  • Проверяйте, не исчезают ли саженцы.

Слизни — как их избавиться

Люси Брэдли советует:

  • Тщательно убирать мусор, мульчу и другие тайники слизней.
  • Поощрять природных хищников слизней, таких как птицы и жуки, снабжая кормушками птиц или высаживая цветы, которые привлекают полезных насекомых.
  • Создавать физические барьеры вокруг чувствительных растений, используя такие материалы как медная лента, диатомовая земля или яичная скорлупа, поскольку слизни с меньшей вероятностью пересекут их, считает эксперт.

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