Слизни: почему и как нужно с ними бороться даже зимой и весной

Как бороться со слизнями, которые активизировались зимой
Весной сады часто страдают от нашествия слизней, которые вылезают из-под земли, едят новую поросль драгоценных растений, уничтожают саженцы за ночь.
Поэтому стоит уже в феврале позаботиться о защите сада от вредителей.
Почему слизни активизируются в феврале
По мнению эксперта по садоводству Люси Брэдли слизни активизируются зимой:
- Из-за влажности, избыток воды создает благоприятную среду для слизней.
- Привлекает слизней опавшие листья, компост, гниение органических веществ, усиливающееся как снег растает, в условиях дождей. Любой избыток воды привлекает хищников. «Слизни являются падальщиками и питаются гнилостными растительными веществами. Если в вашем саду есть гнилые органические материалы, такие как опавшие листья или компост, это может их привлечь». Мусор, мульча и другие подобные места являются хорошим убежищем для слизней.
- Количество слизней увеличивается в феврале еще и потому, что птиц и других природных врагов этих вредителей становится меньше.
Как узнать, что в вашем саду завелись слизни
- Слизней можно распознать по серебристым следам на почве и растениях.
- Присмотритесь к повреждениями листьев и стеблей.
- Проверяйте, не исчезают ли саженцы.
Слизни — как их избавиться
Люси Брэдли советует:
- Тщательно убирать мусор, мульчу и другие тайники слизней.
- Поощрять природных хищников слизней, таких как птицы и жуки, снабжая кормушками птиц или высаживая цветы, которые привлекают полезных насекомых.
- Создавать физические барьеры вокруг чувствительных растений, используя такие материалы как медная лента, диатомовая земля или яичная скорлупа, поскольку слизни с меньшей вероятностью пересекут их, считает эксперт.
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