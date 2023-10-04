Уловка для водителей: как с помощью обычной пластиковой бутылки убрать вмятину на авто

Появление вмятины на кузове автомобиля можно назвать одной из самых больших неприятностей для владельца машины. Но не торопитесь уходить в автосервис

Далеко не всегда повреждение есть следствие аварии. Вмятина может появиться на кузове после попадания мяча, града, камня или других небольших предметов. Казалось бы, что единственный выход из такой ситуации – провести дорогостоящие ремонтные работы. Но не стоит торопиться к автосервису. Чаще всего с проблемой можно справиться самостоятельно.

Как убрать вмятину на машине в домашних условиях

Вам понадобится обычная пластиковая бутылка. Снимите с нее крышку, затем "пройдитесь" по ней наждачной бумагой, чтобы верхняя часть приобрела достаточную гладкость.

После этого сверните на пустую бутылку крышечку и налейте на нее небольшое количество термоклея. Прикрепите емкость из пластика к автомобильному кузову так, чтобы крышка была приложена прямо в центр вмятины.

Подождите, чтобы застыл клей, возьмите за бутылку и резко дерните ее обратно. Углубление на кузове автомобиля должно полностью исчезнуть.

Обратите внимание, что на поверхности могут остаться следы застывшего клея. Их можно быстро и легко убрать при помощи этилового спирта.

Как исправить вмятину на автомобиле без покраски

Есть еще один интересный лайфгак, который поможет справиться с вмятиной на кузове авто в домашних условиях. Вам понадобится достаточно широкий и крепкий скотч. Как убрать вмятину с помощью скотча? Вот последовательность действий:

Наклейте скотч вдоль посредине повреждения. Важно: концы его должны заходить за пределы вмятины. Рядом, с небольшим нахлыстом, наклейте еще несколько слоев скотча. Повторите процедуру, но теперь скотч должен располагаться поперек. Чтобы посредине образовывалась фигура в виде креста. Количество слоев зависит от размера повреждения, но лучше не жалеть скотч.

Теперь пришло время начинать завершающий этап. Аккуратно отклейте нижний слой скотча, затем одним резким движением оторвите всю приклеенную конструкцию. Когда она будет отсоединяться, то "вытащит" металл и повреждение исчезнет.

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