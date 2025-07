Умер актер Майкл Мэдсен: звезда "Бешеных псов" и культовых ролей

Ушел из жизни Майкл Мэдсен / © Associated Press

В четверг утром, 3 июля 2025 года, на 67-м году жизни от остановки сердца умер Майкл Мэдсен — плодотворный актер, известный своими ролями жестоких и циничных персонажей в фильмах Квентина Тарантино, в частности «Бешеные псы» и «Убить Билла 2».

Об этом пишет NBC News.

За более чем 40-летнюю карьеру Мэдсен сыграл десятки ролей, однако наибольшую славу ему принесло сотрудничество с Тарантино. Именно Тарантино выбрал его на роль психопатического вора мистера Блондина в культовом фильме «Бешеные псы» (1992) — одном из самых влиятельных независимых фильмов 90-х. Именно эта роль, в частности сцена, где мистер Блондин отрезает полицейскому ухо под песню «Stuck in the Middle With You», шокировала зрителей и обеспечила Мэдсену незабываемое место в истории кино. Его персонаж даже был среди 400 номинантов на список лучших кинозлодеев всех времен от Американского института киноискусства.

От Steppenwolf до Голливуда: карьера и знаковые роли

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Его братской сестрой номинированная на «Оскар» актриса Вирджиния Мэдсен. Свою профессиональную карьеру Майкл начал в театре Steppenwolf, где учился у Джона Малковича. Это открыло ему путь к небольшим ролям в фильмах 1980-х годов, таких как «Военные игры» и «Природа».

Кроме ролей в фильмах Тарантино (в частности, «Мерзкая восьмерка» и «Однажды в Голливуде»), Мэдсен сыграл в таких заметных лентах, как «Двери», «Тельма и Луиза» и «Донни Браско». Кинокритик Роджер Эберт высоко оценил игру Медсена в «Бешеных псах», назвав его «одним из открытий фильма» с «подлинно угрожающим экранным присутствием».

Интересно, что Майкл Мэдсен сначала должен был сыграть роль Джона Траволты в культовом фильме Тарантино «Уголовное чтиво», но отказался ради участия в фильме Кевина Костнера «Вайатт Эрп», о чем впоследствии пожалел.

Актер также озвучивал персонажей в видеоиграх, таких как Grand Theft Auto III, серия Dishonored и Crime Boss: Rockay City. Мэдсен был женат трижды и имел шестерых детей, среди которых актер Кристиан Мэдсен.

