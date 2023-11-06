Умная стрижка - прическа облегчающая жизнь каждой женщине

Что такое "смарт – стрижка", прическа, которую не нужно укладывать
Новый тренд – умная прическа призван значительно облегчить жизнь женщине или девушке. Благодаря такой прическе женщины могут забыть о ежедневных проблемах с укладкой и будут удовлетворены своим видом.
Что такое "умная стрижка"
Женская умная стрижка – это такая прическа, которую не нужно укладывать. Это такая стрижка, с которой женщина прекрасно выглядит без длинной сушки, стайлинга и фиксирующих средств. Достаточно нескольких манипуляций, чтобы голова стала чистоплотной и выглядела естественным образом. Локоны при разумной стрижке не теряют формы, объема и привлекательности, даже когда отрастают.
Умная стрижка – это, прежде всего, индивидуальный подход, способ создать правильную форму на любой длине волос, для любого типа лица. Определенных инструкций или указаний, как ее создать нет.. Парикмахер самостоятельно должен, оценив состояние и длину волос, форму лица, решить, что делать с волосами.
Но это еще несет, парикмахер должен ориентироваться не только на индивидуальные особенности волос, но и на ряд других факторов. Например, как женщина привыкла держать голову, на какую сторону носит прибор. И еще, конечно же, какой у женщины стиль – классический, можно ли предложить что-то более дерзкое.
Какие бывают умные стрижки
По сути, техника разумной стрижки – это действительно система, включающая все типы создания причесок подобранные с учетом особенностей женщины.
К примеру, на вьющихся волосах умная стрижка – это может быть каскад или челка-шторка, и они всегда будут выглядеть живо и объемно, а с капелькой мусса вообще заиграют новыми формами. Или же, если нет природного объема и густой шевелюры мастер отрежет лишнюю длину.
Варианты, которыми могут быть смарт стрижки:
- На короткие волосы такие умные стрижки, как пикси-боб, гарсон, сохраняют форму в любую погоду и условия, подчеркивая естественную красоту черт лица.
- Умное каре, градуированное или классическое дарит пространство для выбора локонов, локонов, ломаной текстуры, гладкого полотна локонов.
- На средней длине волос красиво будет выглядеть прическа лестница, она придаст голове легкости, живости и одновременно объема.
- Каскад хорошо ляжет на длинные волосы, особенно если челка облегчена и стрижка с легкой градуировкой. Но каскад от каскада отличается, финальный результат зависит от многих причин — будет ли филировка, насколько заметной будет разница между разными прядями волос и т.д.
Собственно, прежде всего именно в работе с объемом заключается один из главных нюансов создания разумной стрижки. Мастер должен найти правильную пропорцию между длиной нижних и верхних прядей прически, чтобы волосы оставались послушными, не требовали постоянного применения фиксирующих средств и не казались слишком тонкими.
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