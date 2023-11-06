Умная стрижка - прическа облегчающая жизнь каждой женщине

Новый тренд – умная прическа призван значительно облегчить жизнь женщине или девушке. Благодаря такой прическе женщины могут забыть о ежедневных проблемах с укладкой и будут удовлетворены своим видом.

Что такое "умная стрижка"

Женская умная стрижка – это такая прическа, которую не нужно укладывать. Это такая стрижка, с которой женщина прекрасно выглядит без длинной сушки, стайлинга и фиксирующих средств. Достаточно нескольких манипуляций, чтобы голова стала чистоплотной и выглядела естественным образом. Локоны при разумной стрижке не теряют формы, объема и привлекательности, даже когда отрастают.

Умная стрижка – это, прежде всего, индивидуальный подход, способ создать правильную форму на любой длине волос, для любого типа лица. Определенных инструкций или указаний, как ее создать нет.. Парикмахер самостоятельно должен, оценив состояние и длину волос, форму лица, решить, что делать с волосами.

Но это еще несет, парикмахер должен ориентироваться не только на индивидуальные особенности волос, но и на ряд других факторов. Например, как женщина привыкла держать голову, на какую сторону носит прибор. И еще, конечно же, какой у женщины стиль – классический, можно ли предложить что-то более дерзкое.

Какие бывают умные стрижки

По сути, техника разумной стрижки – это действительно система, включающая все типы создания причесок подобранные с учетом особенностей женщины.

К примеру, на вьющихся волосах умная стрижка – это может быть каскад или челка-шторка, и они всегда будут выглядеть живо и объемно, а с капелькой мусса вообще заиграют новыми формами. Или же, если нет природного объема и густой шевелюры мастер отрежет лишнюю длину.

Варианты, которыми могут быть смарт стрижки:

На короткие волосы такие умные стрижки, как пикси-боб, гарсон, сохраняют форму в любую погоду и условия, подчеркивая естественную красоту черт лица.

Умные стрижки на короткие волосы

Умное каре, градуированное или классическое дарит пространство для выбора локонов, локонов, ломаной текстуры, гладкого полотна локонов.

Умные стрижки

На средней длине волос красиво будет выглядеть прическа лестница, она придаст голове легкости, живости и одновременно объема.

Умные стрижки на волосы средней длины

Каскад хорошо ляжет на длинные волосы, особенно если челка облегчена и стрижка с легкой градуировкой. Но каскад от каскада отличается, финальный результат зависит от многих причин — будет ли филировка, насколько заметной будет разница между разными прядями волос и т.д.

Умные стрижки на длинные волосы

Собственно, прежде всего именно в работе с объемом заключается один из главных нюансов создания разумной стрижки. Мастер должен найти правильную пропорцию между длиной нижних и верхних прядей прически, чтобы волосы оставались послушными, не требовали постоянного применения фиксирующих средств и не казались слишком тонкими.

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