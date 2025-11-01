Почему умные дачники в любом случае не выбрасывают картон / © unsplash.com

Реклама

Первый способ — положить картон вокруг деревьев в приствольные круги. Это поможет почве дольше сохранять влагу и поддерживать здоровье деревьев.

Второй способ — устелить картоном пространство между грядками. По нему удобно ходить, даже если земля влажная, а еще картон не дает расти сорнякам, так что ваши растения получат больше пространства для роста.

Третий способ — порвать картон на мелкие кусочки и добавить к компоста. Он поможет быстрее выделять азот, а компост созреет гораздо быстрее.

Реклама

Четвертый способ — применять картон при создании высоких грядок. Сначала стелим листы картона, а затем формируем на них грядки из грунта. Это защищает от сорняков, сохраняет влагу, и растения отвечают щедрым урожаем.