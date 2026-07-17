"Умоляю, будьте осторожны": украинка после покупки в магазине в Германии получила счет от коллекторов (фото)

Поход в магазин закончился письмом от коллекторов / © pixabay.com

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Украинка Светлана, живущая в Германии и ведущая блог о жизни за границей, поделилась историей, которая вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Женщина рассказала, что через три месяца после обычной покупки в одном из магазинов она получила письмо от коллекторской компании с требованием уплатить почти 90 евро.

Об этом говорилось в видео @svitlana в tiktok.

По словам блоггера, она приобрела в магазине товары на 28 евро и рассчиталась банковской картой. После оплаты получила кассовый чек и была уверена, что деньги успешно списались.

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Украинка заявила, что после покупки в Германии ей выставили счет на 90 евро Скрин видео @svitlana/tiktok

Однако через три месяца ей пришло письмо, в котором сообщалось, что магазин так и не получил оплату. Кроме стоимости покупки, женщине пришлось оплатить дополнительные начисления и затраты на работу коллекторской компании.

«Умоляю, просто будьте осторожны. Вчера я получила письмо от коллекторской компании, в котором отмечено, что я якобы должна почти 90 евро. Я была просто в шоке», — рассказала Светлана.

По ее словам, она не понимает, почему платеж не прошёл, ведь на банковской карте были средства, а после расчета она получила чек.

«Выяснилось, что три месяца назад я совершила покупки у Rossmann на 28 евро. Но деньги в магазин так и не поступили. При этом у меня был чек, подтверждающий, что оплата якобы прошла. На карточке были средства, поэтому я до сих пор не понимаю, почему они не списались», — объяснила блоггер.

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Больше всего ее возмутило то, что о проблеме она узнала только спустя несколько месяцев, когда сумма долга уже значительно выросла.

«Через три месяца мне сообщили, что магазин не получил оплату, а теперь я должен заплатить уже почти 90 евро, ведь к сумме добавились проценты и расходы на коллекторскую компанию. Неужели я виновата в том, что платеж не прошёл? И почему об этом мне сообщили только через три месяца? — сказала она.

Светлана отметила, что в конце концов уплатила необходимую сумму, чтобы избежать дальнейших проблем, хотя до сих пор считает ситуацию несправедливой.

Реакция Сети

История Светланы вызвала активное обсуждение пользователей.

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В комментариях многие проживающие в Германии украинцы написали, что уже сталкивались с похожими случаями в разных магазинах.

Некоторые признались, что после таких ситуаций перешли на оплату наличными, а другие посоветовали регулярно проверять выписки с банковского счета и хранить чеки после покупок.

Напомним, ранее беженка из Украины рассказала, что нужно знать перед отдыхом в Германии. Даже обычная рыбалка в стране имеет четкие правила. Там нужны документы, лицензия и специальное снаряжение. Нарушения могут обернуться значительными штрафами.

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