Уникальное свойство головного мозга, которое удивило ученых и заставило рассматривать тело с другой стороны

Исследовав мозги почти 4,5 тысячи человек с шести континентов мира, возраст которых составляет около 12 тысяч лет, ученые обнаружили, что они обесцвечены и уменьшились в размере, но учитывая большой промежуток времени, очень хорошо сохранились.

До этого момента считалось, что мозг человека является именно тем органом, который после его смерти быстрее всего разлагается. Однако в исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале The Royal Society, говорится, что археологи часто находят человеческие мозги в болотах, пустынных захоронениях, водоемах и на горных перевалах. Все они принадлежали прежде представителям разных слоев общества: от арктических исследователей и европейских монахов до членов императорских семей.

По словам ученых, все найденные мозги отличались уменьшенными размерами и обесцвечиванием, что говорит об их обезвоживании. Однако несмотря на возраст, они неплохо сохранились.

Живая мозговая ткань розовая, как и большая часть сырого мяса. Однако она меняется под влиянием времени, пояснила ученая Александра Мортон-Хейворд. Она также добавила, что благодаря открытию учёные смогут в будущем найти и исследовать новые образцы.

Наиболее интересными для ученых оказались более 1300 человеческих мозгов, сохранившихся среди скелетов, лежавших в затопленных кораблях, могилах, в прудах. Мортон-Хейворд указывает, что они были крайне озадачены, когда увидели их в такой среде.

Эти мозги также являются и старейшими в архиве, составленном учеными. Некоторые из них пролежали еще от ледникового периода, а это 12 тысяч лет.

Человеческий мозг сохраняется в течение длительного времени при соблюдении определенных условий. Например, во время высыхания в пустыне или замерзания в ледниках (естественные факторы) или бальзамирования (искусственный фактор).

Пока ученые все еще не могут сказать, почему именно образцы так хорошо сохранились. Возможно, это связано с окружающей средой, в которой органы находились, или уникальным химическим составом. Поэтому следует провести дальнейшие исследования. И уже полученные результаты заставляют ученых по-другому взглянуть на человеческое тело. Ведь они указывают на то, что оно разлагается совсем не так, как мы думали.

Человеческий организм содержит мягкие (мышцы и т.п.) и жесткие (кости, зубы) ткани. Разлагаются они по-разному. Например, жестким для этого понадобится больше времени. Но теперь ученые поняли, что нужно рассматривать не мягкие и жесткие ткани, а отличия биохимического состава отдельных типов тканей или органов. Потому что они также могут влиять на потенциал сохранения.

К примеру, традиционно ученые считали, что человеческий мозг разлагается одним из первых, но теперь все изменилось. Результаты исследования демонстрируют, что при некоторых обстоятельствах он вообще может быть последним из всех подвергающихся разложению органов.

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