Уникальный экзотический фрукт: что мы знаем о фейхоа, какая от нее польза

В настоящее время украинцам доступны разнообразные экзотические фрукты. Однако фейхоа, несмотря на ее вкусовые качества, все еще остается малозаметной.

Фейхоа — это тропическое растение, произрастающее в субтропиках. Многолетний кустарник можно найти в Брализии, Южной Америке. Фейхоа относится к миртовым растениям. На продажу они производятся в Калифорнии и Новой Зеландии. Обычно ее выращивают ради сладких плодов.

Как выглядит фейхоа? Дерево отличается бледно-серой корой и зелено-серыми листьями. Растет в течение 45 лет. На сегодняшний день существует 21 разновидность фейхоа. Плод фейхоа зеленый, небольшой овальной или округлой формы. Его еще часто называют ананасовой гуавой или новозеландским бананом. Семена желеобразные, окруженные кремовой мягкой мякотью.

Фейхоа: польза для женщин и мужчин

Основным богатством этого экзотического фрукта есть большое количество йода. При чем в плоде содержатся как раз водорастворимые соединения йода, которые лучше воспринимаются человеческим организмом.

Однако на этом полезные свойства фейхоа не заканчиваются. В ее плодах также содержатся витамин С, большое количество клетчатки, пектина и сахароза. Поэтому его можно смело употреблять при наличии проблем с ЖКТ, пиелонефритом, атеросклерозом. Фейхоа отлично укрепляет иммунитет.

Не менее полезной считается и кожура этих фруктов, ведь в ней содержится много антиоксидантов. Однако, из-за чрезмерной терпкости, в свежем виде кожуру редко едят. Обычно ее рекомендуют подсушить и добавлять в чайную смесь.

Фейхоа: как есть / Фото: Unsplash

Пищевые волокна фейхоа хорошо известны тем, что они избавляются от запоров. Если учесть статистику, когда в среднем женщинам нужно 25 г клетчатки, мужчинам 38 г, а детям – 14 г/1000 ккал, то один плод фейхоа обеспечивает эту дневную потребность.

Фейхоа советуют есть беременным женщинам, поскольку она является натуральным источником йода.

Фейхоа: как и сколько есть

Плоды фейхоа едят как в свежем виде, так и применяют для приготовления разнообразных блюд. Перед приготовлением с плода снимают кожуру, а затем нарезают небольшими кубиками или натерят. Если вы хотите есть фейхоа в свежем виде, шкурку снимать не нужно. Фрукт разрезают пополам и с помощью чайной ложечки выедают мягкую серединку.

Специалисты рекомендуют съедать минимум 5 плодов в день, чтобы получить максимальную пользу от фрукта. Их можно заменить вареньем или пюре из фейхоа. Тогда дневная норма составляет 4 ст. ложки.

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