Унитаз будет сиять, как новый: как избавиться от налета и ржавчины за считанные минуты

Даже современный унитаз со временем теряет свой блеск — на нем появляется известковый налет, ржавчина и неприятный запах. Регулярная чистка часто не дает идеального результата, а магазинные средства иногда только маскируют проблему. Но есть несколько проверенных домашних способов, которые помогут вернуть сантехнике первоначальную белизну и чистоту без ущерба для эмали.

Сода и уксус. Этот дуэт отлично справляется даже с устаревшими пятнами. Насыпьте ½ стакана пищевой соды в унитаз, залейте 150 мл 9% уксуса и подождите 1 минуту, пока смесь отработает. Затем протрите стенки щеткой и смойте водой. Реакция между уксусом и содой растворяет известковый камень, убирает запах и дезинфицирует поверхность.

Лимонная кислота от ржавчины. Ржавчина часто появляется из-за жесткой воды. Чтобы избавиться от нее без абразивов, разведите 2-3 пакетика лимонной кислоты в 200 мл горячей воды. Раствор нанесите на пятна губкой или салфеткой, оставьте на 30 минут, затем смойте водой. Лимонная кислота возвращает блеск и устраняет желтизну, не повреждая керамическую поверхность.

Круги и другие газированные напитки. Этот метод кажется шуткой, но он действительно работает. Залейте стакан газированного напитка в чашу унитаза, оставьте на 1-2 часа или на ночь. Фосфорная кислота в напитке растворяет отложения солей и ржавчины, а ароматизаторы устраняют неприятный запах.

Хозяйственное мыло и сода. Если требуется мягкий, но эффективный способ чистки унитаза, натрите половину бруска хозяйственного мыла, добавьте 2 столовые ложки соды и стакан горячей воды. Получившуюся пасту нанесите на загрязненные участки и оставьте на 30 минут, затем потрите щеткой и смойте. Такое средство уничтожает бактерии, устраняет запах и оставляет приятную свежесть после себя.