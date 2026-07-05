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Универсальный маринад 1-2-3: идеален для консервации помидоров, огурцов, кабачков и перца
Универсальный рецепт позволяет не готовить отдельный маринад для каждого вида овощей. Он одинаково хорошо подчеркивает вкус огурцов, помидоров, кабачков и перца, не перебивая их природный аромат.
В сезон домашней консервации любая хозяйка мечтает отыскать рецепт, который подойдет практически для всех овощей. Именно таковым считают универсальный маринад 1-2-3. Его ценят за простоту, сбалансированный вкус и то, что он отлично подходит для помидоров, огурцов, кабачков, сладкого перца и овощных ассорти. Благодаря правильно подобранным пропорциям овощи получаются хрустящими, ароматными и хорошо сохраняются в течение всей зимы. Такой рецепт легко запомнить, ведь все основные ингредиенты имеют простую формулу.
Почему маринад называют 1-2-3
Секрет кроется в соотношении основных компонентов:
1 часть уксуса;
2 части сахара;
3 части соли.
Именно такая пропорция создает гармоничный вкус без излишней кислоты или солености. Для большинства домашних рецептов эти пропорции переводят в обычные мерки на литр воды.
Классический рецепт маринада на 1 литр воды
Для приготовления понадобится:
1 литр чистой воды;
1 столовая ложка соли без горки;
2 столовые ложки сахара;
3 столовые ложки уксуса 9%;
2 лавровых листа;
5 горошин черного перца;
2 горошины душистого перца;
по желанию — несколько бутонов гвоздики, зерна горчицы или семян укропа.
Сначала воду доводят до кипения, добавляют соль, сахар и специи. Маринад кипятят 2-3 минуты, после чего вливают уксус и снимают с огня.
Для каких овощей подходит этот рецепт
Универсальный маринад хорошо совмещается практически со всеми популярными овощами.
Огурцы остаются упругими и хрустящими, если перед консервированием замочить их в холодной воде на 3 часа.
Помидоры. Для маринования лучше выбирать плотные плоды среднего размера без повреждений. Они хорошо держат форму и не лопаются.
Кабачки. Молодые кабачки можно нарезать кружочками или брусочками. Они быстро пропитываются маринадом и обладают нежным вкусом.
Болгарский перец отлично впитывает аромат специй, оставаясь сочным даже после длительного хранения.
Овощное ассорти. В одной банке можно объединить огурцы, помидоры, перец, кабачки, морковь, лук и чеснок. Такая консервация выглядит очень аппетитно и подходит практически к любому блюду.
Какие специи сделают маринад еще вкуснее
Кроме классических специй, опытные хозяйки часто добавляют:
зонтики укропа;
листья черной смородины;
листья вишни;
листья хрена;
зубчики чеснока;
зерна кориандра;
семена горчицы;
небольшой кусочек острого перца.
Такие добавки придают овощам более насыщенный аромат и помогают дольше сохранять хрусткость.
Полезные советы для удачной консервации
Чтобы банки без проблем простояли до нового урожая, следует соблюдать несколько простых правил:
используйте только стерильные банки и новые крышки;
овощи тщательно мойте и удаляйте поврежденные места;
уксус добавляйте в конце приготовления маринада;
после закатки переверните банки вверх дном и хорошо укутайте одеялом до полного охлаждения;
храните консервацию в холодном темном месте.