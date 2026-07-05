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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
435
Время на прочтение
2 мин

Универсальный маринад 1-2-3: идеален для консервации помидоров, огурцов, кабачков и перца

Универсальный рецепт позволяет не готовить отдельный маринад для каждого вида овощей. Он одинаково хорошо подчеркивает вкус огурцов, помидоров, кабачков и перца, не перебивая их природный аромат.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как приготовить идеальный маринад для консервации

Как приготовить идеальный маринад для консервации / © www.freepik.com/free-photo

В сезон домашней консервации любая хозяйка мечтает отыскать рецепт, который подойдет практически для всех овощей. Именно таковым считают универсальный маринад 1-2-3. Его ценят за простоту, сбалансированный вкус и то, что он отлично подходит для помидоров, огурцов, кабачков, сладкого перца и овощных ассорти. Благодаря правильно подобранным пропорциям овощи получаются хрустящими, ароматными и хорошо сохраняются в течение всей зимы. Такой рецепт легко запомнить, ведь все основные ингредиенты имеют простую формулу.

Почему маринад называют 1-2-3

Секрет кроется в соотношении основных компонентов:

  • 1 часть уксуса;

  • 2 части сахара;

  • 3 части соли.

Именно такая пропорция создает гармоничный вкус без излишней кислоты или солености. Для большинства домашних рецептов эти пропорции переводят в обычные мерки на литр воды.

Классический рецепт маринада на 1 литр воды

Для приготовления понадобится:

  • 1 литр чистой воды;

  • 1 столовая ложка соли без горки;

  • 2 столовые ложки сахара;

  • 3 столовые ложки уксуса 9%;

  • 2 лавровых листа;

  • 5 горошин черного перца;

  • 2 горошины душистого перца;

  • по желанию — несколько бутонов гвоздики, зерна горчицы или семян укропа.

Сначала воду доводят до кипения, добавляют соль, сахар и специи. Маринад кипятят 2-3 минуты, после чего вливают уксус и снимают с огня.

Для каких овощей подходит этот рецепт

Универсальный маринад хорошо совмещается практически со всеми популярными овощами.

  • Огурцы остаются упругими и хрустящими, если перед консервированием замочить их в холодной воде на 3 часа.

  • Помидоры. Для маринования лучше выбирать плотные плоды среднего размера без повреждений. Они хорошо держат форму и не лопаются.

  • Кабачки. Молодые кабачки можно нарезать кружочками или брусочками. Они быстро пропитываются маринадом и обладают нежным вкусом.

  • Болгарский перец отлично впитывает аромат специй, оставаясь сочным даже после длительного хранения.

  • Овощное ассорти. В одной банке можно объединить огурцы, помидоры, перец, кабачки, морковь, лук и чеснок. Такая консервация выглядит очень аппетитно и подходит практически к любому блюду.

Какие специи сделают маринад еще вкуснее

Кроме классических специй, опытные хозяйки часто добавляют:

  • зонтики укропа;

  • листья черной смородины;

  • листья вишни;

  • листья хрена;

  • зубчики чеснока;

  • зерна кориандра;

  • семена горчицы;

  • небольшой кусочек острого перца.

Такие добавки придают овощам более насыщенный аромат и помогают дольше сохранять хрусткость.

Полезные советы для удачной консервации

Чтобы банки без проблем простояли до нового урожая, следует соблюдать несколько простых правил:

  • используйте только стерильные банки и новые крышки;

  • овощи тщательно мойте и удаляйте поврежденные места;

  • уксус добавляйте в конце приготовления маринада;

  • после закатки переверните банки вверх дном и хорошо укутайте одеялом до полного охлаждения;

  • храните консервацию в холодном темном месте.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
435
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